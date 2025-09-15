“Ruta del Dinero K”: Lázaro Báez deberá pagar más de 300 millones de dólares por lavado de activos agravado

El juez federal Néstor Costabel determinó que el ex titular de Austral Construcciones, Lázaro Antonio Báez, pague en pesos el equivalente a 329.237.200,14 dólares como multa tras su condena por lavado de activos agravado en la causa de la “Ruta del Dinero K”.

La resolución del magistrado se basa en la sentencia firme dictada el 28 de febrero de 2023 por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que ratificó la condena de 10 años de prisión a Báez como coautor del delito de lavado de activos agravado.

La condena fue oficial el 29 de mayo de 2024, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa del empresario y también una sanción económica de seis veces el monto de la operación ilícita.

El intento de defensa de Lázaro Báez

El letrado Juan Martín Villanueva buscó frenar la ejecución de la multa, argumentando que la unificación de condenas dictada el pasado 11 de julio (que aún no está firme) podría modificar la situación.

Además, planteó la inconstitucionalidad del artículo del Código Penal que regula la multa para el delito de lavado de activos, por considerarla confiscatoria y violatoria de derechos fundamentales.

En sintonía, Villanueva indicó que la suma reclamada supera ampliamente el patrimonio real de su cliente y que, sumada a decomisos y reclamos administrativos, la sanción se vuelve de imposible cumplimiento, desnaturalizando la finalidad resocializadora de la pena.

A pesar de ello, el juez Costabel rechazó los argumentos por entender que “la pena conjunta de multa también adquirió la misma firmeza, y carece de sustento normativo la pretensión de la defensa para quitarle dicha inmutabilidad”.

Sumado ello, señaló que la ejecución de la multa no depende de la unificación de condenas, debido a que la sentencia original se encuentra firme y basada en autoridad de cosa juzgada.

La decisión ordena intimar a Báez a abonar la millonaria suma en un plazo de diez días, bajo apercibimiento de avanzar sobre su patrimonio. También, el tribunal dispuso certificar la vigencia de las medidas cautelares patrimoniales dictadas en el expediente, a fin de garantizar el cobro de la sanción.