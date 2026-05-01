Oro. Foto: Unsplash.

El oro se convirtió en una herramiento del narcotráfico para lavar dinero, en un nuevo entramado para perpetuar su esquema delictivo.

Desde las lavanderías de Al Capone en los años 20 hasta este nuevo plan con uno de los bienes más preciados del mundo.

La foto policial de Al Capone

Cómo surge este nuevo esquema

Tal como señalan Alejandro Millán Valencia y Daniel Arce-López para BBC Mundo, la compra y posterior extracción de oro se convirtió en uno de los métodos más utilizados para innovar a la hora de seguir con el plan delictivo.

Todo se basa en la minería ilegal, debido a la poca presencia estatal zonas alejadas de países como Perú, Colombia, Venezuela y Brasil.

Tierras raras, minería. Foto: Archivo Reuters/Steve Marcus

La minería ilegal continúa muy presente en estos territorios, donde en muchos casos también ocurre abuso laboral, tráfico humano y violencia sexual.