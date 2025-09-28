Javier Milei recorrerá más de diez provincias para ponerse al frente de la campaña electoral de La Libertad Avanza

El presidente visita este lunes Tierra del Fuego de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Todos los detalles de su agenda.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

Javier Milei visitará este lunes Tierra del Fuego para llevar adelante un nuevo acto de campaña en la ciudad de Ushuaia con intención de respaldar a los candidatos locales de La Libertad Avanza. Mientras, en el partido trabajan para concretar el desembarco del presidente en otras diez provincias más.

A poco menos de un mes las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el jefe de Estado anticipó la visita a la ciudad fueguina: “Nos vemos en Tierra del Fuego”, anunció a través de sus redes sociales.

Javier Milei en Tierra del Fuego. Foto: Instagram @lalibertadavanzaoficial

“A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad carajo!”, concluyó.

Durante el acto en la Patagonia, se mostrará junto a sus candidatos Agustín Coto, que competirá por una banca en la Cámara de Senadores, y Miguel Rodríguez, quien disputará su lugar en Diputados.

Cómo será la visita de Javier Milei a Tierra del Fuego

Al respecto, Coto anticipó que entre las actividades previstas se espera una caminata por las calles de la ciudad y algunas visitas a zonas estratégicas.

“A las 18 vamos a hacer esa presentación o esa caminata por la calle con la gente, la agenda va a incluir al algunas visitas más durante el día antes de ese horario. Estamos ahora coordinando eso, terminando de de cerrarlas”, expresó en declaraciones radiales.

Javier Milei durante su discurso en Córdoba. Foto: REUTERS

Las provincias que visitará Milei antes de las elecciones

En el tramo final camino a las urnas, el mandatario visitará entre diez y trece provincias, con una periodicidad semanal intensa de un viaje cada tres días, aunque dependerá de las actividades de gestión que deba protagonizar.

La primera fue Córdoba, donde la semana pasada, encabezó en compañía de varios de sus funcionarios la formalización del inicio de la campaña electoral y está previsto que el cierre sea en el mismo lugar.

Su próxima parada será Tierra del Fuego y en carpeta figuran Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Río Negro.

Asimismo, el presidente se mostrará estratégicamente en ciudades de peso de la Provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata, con la idea de dar reafirmar en primera persona el rumbo económico y político de la administración.

El equipo a cargo del trazado de la ingeniería espera poder disputar el voto por la composición del Congreso Nacional en la contienda que libra La Libertad Avanza contra Fuerza Patria en el tramo final de la elección.

El objetivo del desembarco en el interior es recuperar “la épica” y reconstruir el perfil que lo llevó a la presidencia en 2023 luego de la abultada derrota que ubicó al peronismo, con más de 13 puntos de ventaja, como la fuerza ganadora de la elección bonaerense.