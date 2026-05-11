El encuentro se llevó a cabo este lunes 6 de abril. Foto: Cuenta de Twitter @FabianWaldman

El Gobierno nacional intenta volver a tomar la delantera en el escenario político y parlamentario. La estrategia oficialista apunta a reactivar la agenda legislativa con una serie de proyectos clave que incluyen un nuevo régimen de incentivos a las inversiones, reformas económicas y medidas vinculadas al funcionamiento institucional.

El Gobierno presentará el nuevo “superRIGI” con el objetivo de incentivar inversiones extranjeras en sectores estratégicos de la economía. Foto: Presidencia

En ese contexto, La Libertad Avanza apuesta a mostrar capacidad de gestión y volumen político en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, luego de un período de tensiones internas y negociaciones trabadas con bloques aliados.

El oficialismo impulsa el “superRIGI” para atraer inversiones

Uno de los proyectos más importantes que el Gobierno planea presentar es el denominado “superRIGI”, una iniciativa orientada a fomentar inversiones extranjeras en sectores productivos y tecnológicos que actualmente tienen escaso desarrollo en la Argentina.

La propuesta será enviada este lunes al Congreso y forma parte de la estrategia económica del oficialismo para generar nuevas oportunidades de negocios y captar capitales internacionales. El esquema buscaría ampliar los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ya incluido en la Ley Bases, aunque con foco en industrias emergentes.

Vaca Muerta. Foto: NA/AFP

El oficialismo considera que este nuevo paquete puede convertirse en uno de los pilares de la política económica para los próximos meses, especialmente en un contexto de necesidad de divisas y reactivación productiva.

La reforma electoral y las tensiones con los aliados

Mientras tanto, el Gobierno continúa intentando destrabar la discusión por la reforma electoral. El principal conflicto gira en torno a la eliminación de las PASO, una medida resistida incluso por sectores aliados que consideran inconveniente avanzar con ese cambio en medio del calendario político.

En ese escenario, dirigentes como Diego Santilli mantendrán reuniones para intentar recomponer el diálogo y sostener las negociaciones parlamentarias.

Diego Santilli encabezará reuniones para intentar destrabar la negociación por la reforma electoral impulsada por el oficialismo. Foto: Cuenta de Twitter de Juan Pablo Valdés

En paralelo, algunos bloques opositores buscan tratar de manera independiente el proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa que el oficialismo había incluido dentro del paquete electoral como forma de presionar a sus aliados y ordenar la discusión legislativa.

Diputados: patentes, Ley Hojarasca y Zonas Frías

La Cámara de Diputados será uno de los principales focos de la ofensiva legislativa del Gobierno durante esta semana. El oficialismo intentará obtener dictamen para avanzar con la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un compromiso asumido en el marco de las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

El proyecto había quedado frenado por objeciones de laboratorios nacionales, que cuestionaban algunos de sus puntos vinculados a la propiedad intelectual y el impacto sobre la industria farmacéutica local.

Si logra avanzar, el Gobierno buscará llevar la iniciativa al recinto junto con otros proyectos como la denominada Ley Hojarasca, que propone eliminar normas consideradas obsoletas, y una modificación del régimen de Zonas Frías destinada a reducir subsidios en las tarifas de gas para determinados usuarios.

La Cámara de Diputados debatirá proyectos vinculados a patentes, subsidios al gas y derogación de leyes consideradas obsoletas. Foto: NA.

El Senado y la agenda paralela del Gobierno

En el Senado, La Libertad Avanza también prepara una serie de movimientos legislativos. Entre ellos aparecen las audiencias públicas para designar jueces y fiscales federales, además del tratamiento del proyecto de Propiedad Privada.

Para destrabar la discusión, el oficialismo evalúa retirar el apartado que proponía modificar el Registro Nacional de Barrios Populares, creado durante la gestión de Mauricio Macri.

La Cámara Alta además podría tratar esta misma semana la autorización para que el Gobierno pague US$171 millones a fondos que mantenían litigios contra el país por la deuda en default de 2001.

El Senado analiza avanzar con designaciones judiciales, regulación de armas y proyectos vinculados a la propiedad privada. Foto: Presidencia

El temario incluiría también iniciativas relacionadas con la regularización de la tenencia de armas, la extensión del programa de entrega voluntaria y la votación de distintos pliegos judiciales y diplomáticos.