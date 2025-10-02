Sindicato de Camioneros: Hugo Moyano echó a 4 dirigentes entre diferentes versiones

Se sospecha de irregularidades en el manejo de fondos de un hotel. Qué rol tienen Octavio Argüello y papel de Pablo Moyano.

Hugo Moyano y Pablo Moyano en la sede de Asuntos Laborales, NA

El líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, echó a dos dirigentes de su comisión directiva y ahora desplazó a otros dos. La medida es en medio de versiones sobre supuestos manejos irregulares de fondos del gremio.

Según informaron desde Infobae, el jefe sindical alejó de sus puestos al secretario Administrativo de Camioneros, Claudio Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Villegas, y luego apartó al prosecretario Administrativo, Alejandro Vanati, y a otro dirigente.

En el artículo firmado por Ricardo Cárpena, se explica que “no están claros los motivos de esta decisión porque hay mucho hermetismo”. De todos modos trascendió que los despidos estarían vinculados con una denuncia judicial que investiga un presunto fraude en el hotel 15 de Diciembre que el gremio tiene en Mar del Plata.

La investigación judicial, de la cual se hizo eco el diario La Nación, se inició el 12 de septiembre a partir de una denuncia presentada en la fiscalía N°10 de Mar del Plata, a cargo de Carlos David Bruna.

El administrador del hotel, dicen, fue expulsado del sindicato y denunciado, aunque su defensa argumenta que carecía de poder de decisión y que las acciones investigadas se habrían originado en la sede de la organización sindical en Buenos Aires. Entre los elementos bajo análisis judicial figuran cheques firmados por los directivos desplazados. Por lo pronto se comunicó el cierre temporal del hotel para realizar “reformas”.

Hugo Moyano,NA.

Se cree que todo obedece a encubrir a Octavio Argüello, posible líder de 81 años, sospechado de proveerle de fondos del gremio para su gestión en el club Deportivo Camioneros.

Las versiones responden a la feroz interna que desató en Camioneros desde fines de 2021. Allí Pablo Moyano le recriminó a Hugo el papel de su esposa, Liliana Zulet, en la profunda crisis financiera de la obra social camionera en su condición de dueña de la empresa IARAI, que se encarga de su gerenciamiento.

El líder del sindicato reemplazó a su hijo en la CGT con un dirigente de confianza como Argüello y él mismo se sumó a la mesa chica cegetista, mientras fue apartando en Camioneros a dirigentes de distintas ramas que respondían a su hijo.

En el Comité Central Confederal de la CGT, realizado el 18 de septiembre pasado, Hugo Moyano le dedicó una frase a Pablo para justificar su alejamiento: “Uno de los secretarios generales se retiró de la CGT. Ustedes deben recordarlo. Yo lo recuerdo. Mi hijo Pablo. ¿Por qué? Porque tiene... tenía una forma poco... No digo violenta, pero un poco más dura porque no entendía que había cambiado esta sociedad y que había cambiado de otra manera. Por eso hablé con los compañeros primero y lo traje al compañero".

Hugo Moyano afronta el duro desafío de recomponer su liderazgo, desarticular a los sectores que pugnan por el regreso de Pablo y, ahora, dejar a salvo su propia figura del eventual escándalo que desataría la causa judicial en Mar del Plata.