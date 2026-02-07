Abuso sexual de un camionero en Villa Ana. Foto: X

Un camionero que trabajaba en la zona rural de Villa Ana fue abusado sexualmente por cinco peones que grabaron un video del ataque.

El hecho ocurrió el 24 de enero cuando la víctima, que trabajaba como camionero, fue interceptada por el grupo. Así, a punta de cuchillo y amenazas, lo obligaron a descender del vehículo.

La víctima denunció que, tras concretar el ataque, los agresores lo amenazaron con cortarle los genitales si lo denunciaban.

Localidad de Villa Ana. Foto: Gentileza Tierras Santafesinas

El video del ataque fue secuestrado por los investigadores, y forma parte de las pruebas centrales de la causa.

Los detenidos fueron identificados como Diego Mauri, Diego Bogadín, Jorge Spessot, Enrique Silvero y Mariano Benítez.

La Justicia dictó prisión preventiva para cuatro de los acusados, mientras que Mariano Benítez continuará el proceso en libertad bajo estrictas condiciones judiciales.

Poder Judicial de Santa Fe. Foto: X

Todos fueron imputados por “abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado, por el número de personas que intervinieron y por la utilización de arma”.