Hugo Moyano, secretario general de Camioneros, NA

La negociación paritaria del sector de Camioneros quedó finalmente cerrada con un esquema salarial que respeta lo previsto por el Gobierno para los próximos seis meses. El convenio establece incrementos graduales que se ubican por debajo de la inflación proyectada.

El entendimiento se selló durante el mediodía de este viernes 13 de marzo con las cámaras empresarias de la actividad y define una suba total del 10,1% para el período marzo-agosto. El aumento se aplicará en tramos mensuales del 2%, 1,8%, 1,7%, 1,6%, 1,5% y 1,5%.

Además, el acuerdo incorpora una suma no remunerativa de $53.000 para marzo, destinada a compensar desfasajes previos y a ordenar el arranque del nuevo semestre salarial.

Cómo se repartirán los aumentos de la paritaria de Camioneros durante el semestre

En las negociaciones del gremio que encabeza Hugo Moyano se estableció también un premio mensual de $60.000 por presentismo y puntualidad para las ramas de Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas a partir de abril. Ese adicional absorberá cualquier otro concepto similar que ya estuvieran pagando las empresas.

Movilización de Camioneros: habla Hugo Moyano, NA

Otra modificación relevante es el incremento en el aporte empresario a la obra social del gremio, que se actualiza de $22.000 a $25.000 por trabajador. Las cámaras aceptaron ese ajuste en el tramo final de la discusión.

El convenio prevé una revisión en la primera quincena de junio de 2026. En esa instancia, se analizará exclusivamente la distancia entre el Índice de Precios al Consumidor y lo pautado para este período.

Respecto del acuerdo anterior, que abarcó diciembre 2025-febrero 2026, ambas partes detallaron que la suma fija de $53.000 cubrirá las diferencias pendientes de ese tramo. De ese monto, $49.471 se incorporarán al básico de los choferes de primera desde abril, con ajustes proporcionales para el resto de las categorías.

Sobre esos nuevos básicos, se aplicarán los aumentos del 2% en marzo y del 1,8% en abril ya establecidos. Con ese movimiento, se completa la corrección técnica del convenio previo.

Marcha de Camioneros - Corte y protesta (NA)

El acuerdo fue firmado por el Sindicato de Camioneros y las tres cámaras del sector: FAETYL, FADEEAC y CATAC. Para el Gobierno, el esquema alcanzado se ajusta al tipo de paritaria que busca estimular hacia adelante.

Las conversaciones fueron seguidas de cerca por la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, que ahora avanzará con la homologación. En el oficialismo destacan que el acuerdo mantiene un horizonte semestral y evita saltos bruscos que presionen sobre la inflación.