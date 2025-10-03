Espert rompió el silencio en medio de la polémica con Machado: el video

José Luis Espert utilizó sus redes sociales para publicar un video dando explicaciones en medio de la polémica con Machado. Qué dijo.

El diputado nacional utilizó sus redes sociales para realizar un descargo en medio de la polémica con Machado. Foto: Twitter oficial de José Luis Espert

José Luis Espert habló en medio de la polémica con Federico “Fred” Machado, el empresario acusado de tener un vínculo con el narcotráfico. El diputado nacional lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, donde se defendió de los cuestionamientos bajo la frase “nada que esconder, no somos todos lo mismo”.

“Me siento en la necesidad de hablarle a todos los argentinos de bien y con total sinceridad” comenzó. “Me siento en la obligación de hablarles sobre asuntos de actividad privada antes de ser funcionario público. Porque nosotros somos distintos, no somos como ellos”, agregó refiriéndose a la oposición.

Allí fue cuando explicó cómo conoció a “Fred” Machado. “Me lo presentó el doctor Pablo Luca como un empresario exitoso y admirador de mi apuesta por una opción liberal en Argentina. A principios de 2019, me ofreció presentar su libro Viedma, su ciudad natal”, relató.

Ese mismo año, Espert fue candidato a presidente de la Nación. Y expuso: “Nunca había participado de de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de escena de la política. En ese momento, las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en la política argentina y se me acercaron muchas personas”, argumentó.

“Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019, además me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”, indicó sobre su relación con el empresario que actualmente está acusado de tener un vínculo con el narcotráfico.

Más adelante, confirmó que recibió los pagos y enumeró cinco puntos acerca del desconocimiento de la actividad empresarial de Machado. “Quiero dejar claro: uno, los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni del ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada. Dos, jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. Tres, jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar de origen ilícito. Cuatro, los trabajos por los que cobré fueron solo preparatorios o de mi investigación propia. Quinto, puedo haber pecado ingenuo, pero delincuente, jamás”, señaló.

Milei respaldó a Espert tras el video publicado

Javier Milei utilizó su cuenta de Twitter minutos después que Espert publicó el video. “El profe desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin”, escribió.