“Fred” Machado será extraditado a Estados Unidos: a qué hora sale desde Ezeiza y cuáles son los cargos pesan sobre él

Federico “Fred” Machado es investigado por tener vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. Los detalles de su extradición a Estados Unidos tras los vínculos con José Luis Espert.

El empresario vinculado al narcotráfico será extraditado a Estados Unidos. Foto: Cuenta de Twitter @Dataclave

Federico “Fred” Machado será extraditado a Estados Unidos en horas de la noche del miércoles 5 de noviembre. El empresario, que está siendo investigado por vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero, estuvo en el ojo de la política por la cercanía que tuvo con José Luis Espert -motivo por el cual se bajó de la campaña de La Libertad Avanza- y se supo a qué hora se llevará a cabo la extradición y qué cargos pesan sobre él.

Machado es investigado por la Justicia de Estados Unidos, particularmente por el Tribunal de Distrito del Este de Texas, por su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas en el exterior y en la Argentina.

En abril del año 2021, fue detenido en el aeropuerto de la provincia de Neuquén luego de que Estados Unidos solicitara su extradición. Tras la polémica con Espert, la Corte Suprema de Justicia autorizó dicha solicitud, por lo que el empresario aeronáutico fue trasladado a Buenos Aires para ser entregado a las autoridades norteamericanas.

José Luis Espert y Fred Machado. Foto: X @JuanGrabois

Machado será extraditado en el vuelo UA 818 de United Airlines, que partirá desde el Aeropuerto de Ezeiza a las 22 con destino a Houston.

Extraditan a Machado: los cargos que pesan sobre el empresario

El expediente judicial indica que Machado enfrenta cinco acusaciones principales.

La primera lo señala por participar en una red criminal dedicada a poseer y distribuir al menos cinco kilos de cocaína.

Las segundas y terceras imputaciones amplían el alcance del caso, al atribuirle la fabricación y distribución de esa misma cantidad de droga, presumiblemente introducida de manera ilegal en Estados Unidos, y lo mencionan además como cómplice en la ejecución de esos delitos.

El cuarto cargo está relacionado con una asociación ilícita destinada al lavado de dinero,

El quinto (o séptimo, según el expediente) lo vincula a una conspiración para cometer fraude electrónico.

Cabe recordar el vínculo con José Luis Espert que estalló previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Durante la campaña para ser reelecto diputado nacional, se confirmó una transferencia en la cuenta personal de Espert de 200.000 dólares en concepto de “asesorías” contables.

Había sido arrestado por la Policía Aeroportuaria en abril de 2021. Foto: Redes sociales Foto: Redes sociales

Esta situación derivó a que el legislador libertario no solo renunciara a su candidatura, sino que también se tomara licencia en sus funcionen dentro del Congreso Nacional, donde era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.