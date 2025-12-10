Qué es de la vida de José Luis Espert: hasta cuándo cobró como diputado nacional y cómo son sus días afuera de la política tras el Caso Machado

José Luis Espert se alejó del mundo de la política tras la causa por narcotráfico y lavado de dinero en medio de asociaciones con el empresario Federico “Fred” Machado. Qué hace hoy el exdiputado nacional por La Libertad Avanza.

José Luis Espert, NA

José Luis Espert es una de las personalidades de la política más resonantes del último tiempo por su tono serio, disruptivo y la alianza con La Libertad Avanza tras haber cosechado una buena relación con Javier Milei antes de que sea presidente. Sin embargo, lo que pasó en 2025 en materia judicial lo complicó de lleno: tras una denuncia de Juan Grabois, salió a la luz una serie de vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, asociado al narcotráfico y lavado de dinero. A pesar de haber desmentido un pago en dólares de años atrás y negar que tenían buena relación, la Justicia avanzó con la investigación, él dio de baja su candidatura previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre y días después, pidió licencia como diputado nacional hasta el vencimiento de su banca el 8 de diciembre.

Tras solicitar licencia en la Cámara de Diputados el pasado 8 de octubre, Espert quedó apartado de su banca en medio del avance de la causa judicial. Según fuentes parlamentarias, mantuvo el cobro de su dieta únicamente hasta el momento en que se formalizó la licencia, momento en el que también quedó suspendida su participación en comisiones y actividades legislativas. Desde entonces, no volvió a ocupar cargos dentro del Congreso ni retomó funciones en el oficialismo.

La decisión significó un abrupto cierre de ciclo para quien había logrado instalarse como una figura relevante dentro de La Libertad Avanza. Su rol en temas tributarios y laborales, además de su presencia mediática, habían sido centrales en su relación con el oficialismo y con el propio Milei, vínculo que quedó completamente paralizado tras el estallido del escándalo.

Los abogados del excandidato por La Libertad Avanza pidieron que la causa pase a Comodoro Py. Foto: Captura de pantalla a TN

El impacto del Caso Machado en el entorno político de José Luis Espert

La investigación por los presuntos vínculos con Federico “Fred” Machado no solo interrumpió su carrera legislativa, sino que también modificó su relación con los espacios que lo impulsaron. Espert sintió que parte de su estructura política se desarmó rápidamente tras la denuncia, especialmente entre dirigentes que se alinearon con nuevos referentes o tomaron distancia pública del caso.

El desplazamiento de su candidatura -que ya estaba confirmada para competir en la elección legislativa del 26 de octubre- implicó una de las medidas más contundentes en su contra. El avance del expediente, la difusión de documentos comprometedores y la presión interna llevaron a que quedara fuera de toda disputa electoral antes incluso de que el oficialismo reorganizara su lista.

Cómo es el presente de Espert: rutina, estado anímico y actividades tras su adiós a la política

Según la información que recopiló Perfil, Espert vive un período signado por angustia, enojo y aislamiento respecto de la arena pública en su casa ubicada en San Isidro, zona norte del Conurbano Bonaerense. De acuerdo con su círculo íntimo, mantiene una rutina enfocada en actividades familiares y personales y está alejado de la exposición mediática. No participa en debates televisivos, conferencias económicas ni actos políticos, espacios donde antes tenía presencia casi diaria.

También redujo sus apariciones en redes sociales y evita referirse públicamente a la causa. Solo se mostró activo en cuestiones académicas puntuales o en reflexiones económicas generales, pero sin referencia directa a su situación judicial ni a su ruptura con el oficialismo.

“Para mí lo tiraron al muere”, aseguró uno de sus amigos según Perfil. “José Luis se la bancó. Pero que a ellos los metieran en un baño y los desnudaran para ver si escondían un celular fue una humillación que todavía no puede creer”, contó alguien del entorno íntimo sobre el allanamiento realizado en su domicilio.

Javier Milei y José Luis Espert Foto: NA

Qué va a pasar con Espert en la política

El posible regreso de Espert a la política es incierto. En su entorno nadie descarta que intente volver a través del ámbito económico o la docencia, pero tampoco hay señales de rearmado territorial o partidario. La prioridad, según su círculo, es atravesar el proceso judicial y reconstruir su imagen pública antes de evaluar un retorno.

El economista no manifestó intenciones de formar un nuevo espacio ni de readherirse formalmente a La Libertad Avanza. Su vínculo con el Gobierno quedó prácticamente suspendido desde que la causa Machado tomó dimensión nacional.

Situación judicial de Espert: qué puede pasar

La investigación por presunta vinculación por narcotráfico y lavado de dinero todavía está abierta. La denuncia original de Grabois se centró en supuestos aportes, transferencias y contactos que involucraban a Machado, señalado en organismos internacionales por delitos de narcotráfico, lavado de activos y fraude aeronáutico. Aunque Espert negó cualquier relación personal o comercial con él, la Justicia avanzó en el análisis de movimientos económicos, comunicaciones y documentación vinculada al caso.

Mientras el expediente sigue su curso, Espert permanece fuera del sistema político y sin funciones institucionales. Su situación dependerá de los avances judiciales y del impacto que tenga la investigación en los próximos meses.

Caso Villaverde: la legisladora electa de La Libertad Avanza que también tuvo vínculos con Machado

Cabe recordar que Lorena Villaverde es una de las apuntadas en el cuerpo legislativo que representa a La Libertad Avanza: al igual que Espert, se supo que tuvo vínculos con Machado años atrás, hubo documentación legal que lo respaldó y los periodistas Mauro Federico e Ivy Cángaro accedieron a dos causas de divorcio de Villaverde en las que se detalla como prueba documental el expediente judicial de la diputada libertaria en Estados Unidos.

Lorena Villaverde. Foto: NA

En julio de 2002, la interceptaron en el aeropuerto internacional de Sarasota mientras transportaba cocaína y 50.000 dólares sin declarar: allí fueron arrestados Jesús Ferrer, de nacionalidad cubana; y Fabio Restrepo, colombiano. Villaverde quedó privada de su libertad en octubre de 2002, cuando se dictó la sentencia por tráfico de drogas. Sin embargo, apeló y quedó en libertad a la espera de un fallo definitivo. En abril de 2003 también tuvo pedido de prisión, de nuevo apeló y se falló a su favor.

Como consecuencia de esta situación, presentó su renuncia al Senado, pero quedó fija como diputada en representación del espacio de Milei. “No soy narcotraficante, no tengo ningún vínculo con ninguno, ni con Fred Machado y tampoco con nada que tenga que ver con las drogas”, sostuvo en diálogo con Infobae.