Macri expuso detalles de la reunión con Milei en Olivos: “Etapa de cambios”

Mauricio Macri utilizó su cuenta de Twitter para exponer lo que fue la reunión con Javier Milei en Olivos. Qué dijo el expresidente.

Ambos mantuvieron un encuentro en Olivos.

Mauricio Macri se reunió con Javier Milei en Olivos durante la jornada del viernes 3 de octubre. En su cuenta oficial de Twitter, reveló los detalles más importantes del encuentro con el presidente en un contexto marcado por las elecciones del próximo 26 de octubre.

Durante este último tiempo, Macri se mostró crítico con el gobierno de Milei y no dudó en expresarlo en distintos canales de comunicación. En mayo de 2025, por ejemplo, dijo: “No subieron un solo lugar en el ranking de transparencia“.

Macri brindó detalles acerca de la reunión con Milei previo a las elecciones. Foto: Twitter oficial de Mauricio Macri

Sin embargo, estos últimos días fueron importantes para ambos teniendo en cuenta la reunión consumada el viernes 3 de octubre, donde el expresidente respaldó al líder de La Libertad Avanza. “La reunión de ayer en Olivos fue muy buena. Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes“, dijo en primera instancia.

“Yo espero que los que queremos un cambio, nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite”, sumó Macri. Y concluyó: “Las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir”.

La charla entre ambos se dio desde las 17 hasta cerca de las 19. Ni bien culminó, Milei realizó un posteo desde su cuenta oficial de Twitter. “Acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente”, escribió.