Andrés Watson, Axel Kicillof y estudiantes varelenses debatieron sobre salud mental. Foto: Municipalidad de Florencio Varela

El intendente de Florencio Varela Andrés Watson, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y el alumnado analizaron las principales preocupaciones de las juventudes del distrito durante el cierre del programa “La salud mental es entre todos y todas”. La jornada se realizó en el salón de Bomberos Voluntarios, ubicado en la calle 25 de Mayo esquina Dorrego, durante el mediodía del jueves 21 de mayo.

El intendente reconoció que las y los presentes emprendieron “una etapa de cambios, con instancias de crecimiento, pero también momentos donde tomar decisiones”.

La jornada se realizó el jueves 21 de mayo.

“Fueron vitales estos espacios para charlar sobre el bullying, las redes sociales o el vínculo con la Justicia con el objetivo de ponerse en el lugar del otro y salir adelante en unidad”, remarcó.

Luego, instó a “fomentar el diálogo, la comprensión entre pares con la seguridad de un Estado municipal y provincial presente que implementó políticas públicas contenedoras destinadas a las adolescencias”.