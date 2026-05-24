La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el legislador Sebastián Pareja. Foto: NA

La Libertad Avanza (LLA) llevará adelante este lunes 25 de mayo una actividad en los 135 municipios que componen la provincia de Buenos Aires. Bajo el nombre “Cabildo Abierto por la Libertad”, la iniciativa estará centrada en la escucha directa de los vecinos y el relevamiento de problemas puntuales en cada distrito. Además, habrá presencia de funcionarios nacionales.

Según señaló la Agencia Noticias Argentinas, el ministro del Interior Diego Santilli estará presente en el recorrido, aunque aún no trascendió que localidad pisará. Cabe recordar que en los últimos días, su nombre comenzó a sonar como posible candidato o vice candidato a la gobernación por el espacio violeta.

Sí se supo que Sebastián Pareja, diputado nacional y titular del partido provincial, estará en Pilar. A su vez, la jornada contará con protagonismo de cuadros libertarios, incluyendo a concejales y consejeros escolares; diputados y senadores provinciales y funcionarios libertarios de diversas áreas.

Desde LLA precisaron que será una fecha clave y que la convocatoria “apunta a recuperar ese espíritu fundacional, invitando a los bonaerenses a acercarse con sus ideas, reclamos y propuestas” para vivir con más libertad. “Así como aquel 25 de mayo fue el punto de partida de una decisión colectiva, buscamos que esa voz vuelva a tener protagonismo en la Provincia”, indicaron.

La Libertad Avanza recorrerá la Provincia. Foto: La Libertad Avanza

Cómo será el “Cabildo abierto” de LLA en Buenos Aires

En cada municipio, los representantes tendrán la tarea de relevar y ordenar las principales problemáticas locales para, a partir de ese diagnóstico, construir una agenda política con base territorial. La actividad se realizará durante el día feriado, con el objetivo explícito de no interferir en las responsabilidades institucionales de los funcionarios durante la semana laboral.

La acción se desarrollará a través de mesas militantes ubicadas estratégicamente frente a los concejos deliberantes de cada localidad, buscando garantizar cercanía con el vecino y visibilidad en cada distrito.

“En muchos municipios hay una falta de gestión alarmante y una dinámica política con escasa participación ciudadana y alejada de las demandas reales”, argumentaron desde el espacio libertario.

Según señaló NA, desde la organización explicaron que toda la información que se logre relevar durante la jornada será sistematizada a nivel provincial. El objetivo de este procesamiento de datos será producto de análisis y la elaboración de propuestas legislativas y de gestión concretas, en línea con la estrategia de LLA de consolidar “una alternativa de gobierno basada en las necesidades reales de los bonaerenses”, relataron fuentes libertarias.