El presidente argentino estuvo en la asunción de su par boliviano. Foto: Oficina Presidencia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, detalló el apoyo estratégico que brindó Argentina para paliar el desabastecimiento de insumos básicos en las regiones más castigadas por la ola de protestas. El mandatario reveló que el gobierno de Javier Milei colaboró de forma activa con aeronaves militares Hércules para montar un puente aéreo de emergencia y las tripulaciones orientaron sus esfuerzos al traslado logístico de alimentos y productos de primera necesidad hacia los centros urbanos sitiados por los manifestantes.

El jefe de Estado boliviano transmitió su agradecimiento hacia las autoridades argentinas mediante una entrevista concedida a TN. En este marco, Paz se refirió al canal directo de diálogo internacional: “Hemos estado en contacto de gobierno a gobierno. Quiero agradecer porque en momentos difíciles se ve la solidaridad de naciones hermanas”. El operativo de asistencia facilitó el movimiento de mercaderías críticas desde la zona de Santa Cruz de la Sierra hacia los distritos de La Paz y El Alto.

Los cortes sistemáticos de rutas mantienen comprometido el normal ingreso de cargamentos de combustible, alimentos esenciales y medicamentos básicos para la población civil en toda la zona del Altiplano. La crisis institucional del país vecino experimentó un serio agravamiento durante las últimas semanas debido a los bloqueos de calzada que impulsan diversos sectores sociales que se opusieron a las políticas tomadas por Rodrigo Paz, quien también destacó el soporte operativo que aportaron los gobiernos de Chile, Brasil y Ecuador para contener los efectos del conflicto interno.

Además, aclaró que no concretó un llamado directo con Javier Milei, pero confirmó la existencia de gestiones permanentes: “No tuve la oportunidad de hablar con el presidente, pero sí de enviar mensajes”. Las comunicaciones entre ambas administraciones se mantuvieron fluidas para aceitar los permisos de vuelo de la Fuerza Aérea.

Protestas en Bolivia. Foto: REUTERS

La conducción del Palacio Quemado intenta consolidar una política exterior basada en el pragmatismo comercial desde su asunción en el cargo hace apenas seis meses. El jefe de Estado boliviano argumentó que busca entablar relaciones estratégicas tanto con administraciones alineadas a la figura de Donald Trump como con gobiernos de centroizquierda como el de Luiz Inácio Lula da Silva. “Primero tenemos nuestra relación con el vecindario. Así como estuve con Trump, a los pocos días estaba con Lula. Todo aquello que sea de beneficio para Bolivia, lo vamos a utilizar”, dijo.