La inesperada crítica de Macri a Milei en medio de la tensión entre el PRO y el Gobierno:

Javier Milei y Mauricio Macri. Foto: NA

Mauricio Macri profundizó la brecha política que separa al PRO de La Libertad Avanza al lanzar severas críticas contra la figura del presidente Javier Milei. El expresidente manifestó que el actual mandatario “se ve como un profeta y tiene poco entusiasmo por la implementación” y lo hizo en las instalaciones de la Universidad Austral durante su intervención en el Foro de Presidentes sobre Política y Democracia, un espacio institucional coorganizado por el Círculo de Montevideo que reunió a diversos exjefes de Estado de la región.

La arremetida discursiva se acopló al severo documento partidario difundido recientemente por el PRO, cuya letra chica advirtió de forma taxativa que “acompañar el cambio no es aplaudir todo”. Al analizar el modelo de liderazgo que despliega el jefe de Estado, Macri ensayó una caracterización dicotómica de su personalidad política y describió que su conducción “es obviamente emocional, con un profundo estudio de las ideas que hay detrás de cada postura”.

Acto seguido, el expresidente entre 2015 y 2019 marcó la principal deficiencia metodológica que detectó en la gestión libertaria: “Y con poco entusiasmo por la implementación, claramente, es una parte que no la siente, él se ve como lo que yo sentí en mis marchas, como un profeta, se siente así, de esa manera”. Bajo esa premisa, Macri evaluó que la administración pública requiere de un balance pragmático y consideró que “todo tiene que, siempre al final del día, tener un equilibrio los dos universos: el emocional y el de la realización, y hay que apuntar hacia ese lugar”.

Javier Milei y Mauricio Macri. Foto: NA

Macri también cuestionó a Martín Menem

Pocos días atrás, Martín Menem, salió al cruce sobre las proyecciones electorales del fundador del PRO de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Al ser consultado por Clarín sobre una eventual postulación de Macri, el presidente de la Cámara de Diputados desechó la viabilidad del proyecto. “No lo creo porque le haría un favor al kirchnerismo si quiere competir”, dijo.

Previamente, el titular de la Cámara Baja había analizado la experiencia histórica de Cambiemos y señaló que “Macri es un expresidente que no pudo reelegir, que hizo un esfuerzo por terminar con el populismo y no pudo porque volvió. Esa era otra Argentina también, no lo juzgo por eso”. Y agregó: “Creo que él tendría que estar absolutamente comprometido con eliminar el populismo para siempre de la Argentina, porque sabe mejor que nadie el daño que le han causado a la Argentina y particularmente a su gobierno”.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: NA

Enterado de estos cuestionamientos institucionales, Mauricio Macri recogió el guante de forma inmediata y desacreditó los argumentos de la conducción parlamentaria oficialista al retrucar: “Preguntale a Cristina si favorecimos mucho al kirchnerismo en estos años”. Con esa ironía, el expresidente eludió las presiones de La Libertad Avanza para obstruir su candidatura y ratificó la autonomía táctica de su fuerza política de cara al armado electoral del mediano plazo.