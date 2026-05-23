Se oficializó la salida de la Argentina de la OMS propuesta por Milei. Foto: REUTERS

El Gobierno nacional confirmó este viernes 22 de mayo que la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue ratificada formalmente por la Asamblea Mundial de la Salud y se hará efectiva a partir del 17 de marzo de 2026. La noticia fue anunciada por el canciller Pablo Quirno, quien aseguró a través de sus redes sociales que el retiro del país del organismo internacional fue aprobado “por consenso” durante la reciente reunión de la asamblea sanitaria.

Según sostuvo el funcionario, la decisión representa “la culminación del proceso iniciado el año pasado por la firme voluntad” del presidente Javier Milei y confirma “la efectividad jurídica de la decisión soberana adoptada por la República Argentina”. El mensaje fue posteriormente compartido por el propio mandatario.

Pablo Quirno, secretario de Finanzas Foto: NA

Según el Gobierno, Argentina cuenta con la “capacidad sanitaria” para proteger a su población

Quirno afirmó además que el país cuenta con “la capacidad sanitaria, técnica y la decisión política” necesaria para proteger la salud de la población sin depender de organismos internacionales. También aseguró que la Argentina continuará participando en instancias de cooperación internacional “sobre bases científicas y técnicas” y con “pleno respeto por la soberanía de los Estados”.

El funcionario destacó el trabajo conjunto realizado entre la Cancillería y el Ministerio de Salud durante todo el proceso de desvinculación y agradeció especialmente a los países que respaldaron la postura argentina dentro de la asamblea.

La salida de la OMS había sido anunciada oficialmente por el Gobierno a comienzos de este 2026, en línea con los cuestionamientos que Milei mantiene desde hace tiempo sobre el rol del organismo durante la pandemia de coronavirus.

Desde la Casa Rosada sostienen que la organización impulsó políticas sanitarias que afectaron la libertad individual y la soberanía de los países durante la emergencia global por COVID-19. El Gobierno argentino considera además que los organismos multilaterales ejercieron presiones indebidas sobre las decisiones internas de distintos Estados. La postura de Milei quedó alineada con la del presidente norteamericano Donald Trump, quien también había impulsado durante su administración una ruptura con la OMS y fuertes críticas a su funcionamiento.

Cuando el Ejecutivo argentino comunicó inicialmente la decisión, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que “la OMS, junto al gobierno de Alberto Fernández, nos llevaron al encierro más grande de la humanidad”.

Manuel Adorni sobre la OMS: “Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud”. Foto: NA

“Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud”, había afirmado Adorni para justificar el retiro del organismo sanitario internacional. Desde el oficialismo aseguran que la salida permitirá fortalecer la autonomía nacional en materia de políticas sanitarias y evitar condicionamientos externos sobre futuras decisiones vinculadas a emergencias de salud pública.