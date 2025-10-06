Casación confirmó el procesamiento de Alberto Fernández y apartó al juez Julián Ercolini de la causa por violencia de género

El tribunal indicó que se aportaron nuevos elementos sobre el vínculo previo entre el expresidente y el magistrado.

Alberto Fernández, expresidente de la Nación. Foto: EFE.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este lunes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez. Además, apartó de la causa al juez Julián Ercolini.

El tribunal indicó que la medida responde a un pedido realizado por la defensa de Fernández. “Se impone con el fin de alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes”, indicaron.

Julián Ercolini

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala II del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci quienes rechazaron los cuestionamientos de la defensa a la confirmación del procesamiento del exmandatario como autor de lesiones leves y graves agravadas por contexto de violencia de género y amenazas coactivas, todos en concurso real.

Se acerca el juicio oral

Los camaristas también descartaron los pedidos de nulidad y las excepciones de falta de acción, así como el intento de derivar la causa a la jurisdicción de San Isidro. En cuanto a la recusación de Ercolini, los magistrados consideraron que los nuevos elementos aportados en audiencia daban sustento a la versión del ex mandatario sobre la pérdida de relación con el juez, lo que podría afectar la imparcialidad del proceso.

Pese al apartamiento, el tribunal dejó firme la validez de todas las actuaciones previas, citando los compromisos internacionales del Estado argentino en materia de género, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Con este fallo, Fernández queda a un paso del juicio oral por las acusaciones de violencia contra su ex pareja.