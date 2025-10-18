Tensión en Tucumán: detuvieron a un hombre acusado amenazar a Milei

El hombre había advertido que “iba a haber balas” durante la visita de Javier Milei a Tucumán. Los detalles de la detención por parte de la Policía Federal Argentina (PFA)

Fue en el marco de la visita del presidente a Tucumán. Foto: Policía Federal Argentina

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a un hombre en Tucumán por amenazar a Javier Milei y a un militante de La Libertad Avanza. La aprehensión se dio en el marco de la visita del presidente a la ciudad de Yerba Buena y el acusado había advertido que “iba a haber balas” en un posteo realizado en su cuenta personal de Facebook.

Durante el sábado 18 de octubre, Javier Milei se movilizó en Santiago del Estero y luego viajó a Tucumán en la continuidad de la campaña previa a las elecciones. Allí se produjeron manifestaciones a favor y en contra del presidente en la previa del acto de campaña en Yerba Buena.

Personal especializado de la División Antidrogas Tucumán realizó tareas de inteligencia criminal y ciberpatrullaje, identificó al acusado, lo interceptó en la vía pública y fue puesto a disposición de la Justicia Federal.

Por esta situación, intervino de inmediato el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado Federal con competencia en la causa.

Además, efectivos de la Policía Federal y de las fuerzas de seguridad local tuvieron que mediar entre manifestantes que se acercaron a respaldar a Milei y otro grupo que fue a repudiar su presencia en la provincia del noroeste argentino.