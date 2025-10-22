Marcha de jubilados: la Policía se enfrenta con manifestantes y hay tensión en el Congreso

La manifestación se dio a favor de jubilados y en reclamo por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El mega operativo policial que se desplegó en el Congreso.

La marcha se dio a favor de jubilados y en reclamo de la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Foto: Captura de pantalla TN

La zona del Congreso comenzó a llenarse de manifestantes a favor de jubilados y en reclamo de la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que promulgó el Gobierno, pero no destinará fondos. Cómo se desplegó el mega operativo de la Policía que generó tensión en las inmediaciones de las avenidas Rivadavia y Callao.

La tensión entre efectivos de la fuerza policial y manifestantes se dio mientras los adultos mayores se encontraban marchando frente al Congreso y de manera imprevista, comenzaron a vallar la zona, cortaron el tránsito y se desató un forcejeo.

Tensión en la marcha a favor de jubilados en el Congreso.

Tras la aplicación del protocolo antipiquetes para dispersar a los manifestantes, un oficial empujó a un hombre de 80 años que tuvo que ser atendido por médicos y asistido por otras personas presentes en el lugar.

Al mismo tiempo, desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad marchan desde las 11 de la mañana frente al Palacio Legislativo en dirección hacia el ministerio de Salud para exigir la implementación de la ley.

Mientras tanto, continúan las manifestaciones en el Congreso como todos los miércoles con exigencias al gobierno de Javier Milei, que ya palpita las elecciones del domingo 26 de octubre.