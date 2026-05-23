Reserva San Vicente Foto: Municipio San Vicente

Si sos jubilado y lo que buscás es una escapada cerca de la Ciudad sin ir a las clásicas Chascomús, Lobos o Monte, hay un destino que sorprende por lo cerca que queda y por lo completo del plan: la Laguna del Ojo y la Reserva Natural de San Vicente, con senderos, avistaje de aves, pesca y spots ideales para matear sin multitudes.

Dónde queda

La zona de lagunas está en el partido de San Vicente (Provincia de Buenos Aires), y la referencia más usada para el área recreativa/camping dentro de la reserva es Facundo Quiroga 777, San Vicente. Si querés guardarte coordenadas para GPS, el punto de referencia de “Laguna de San Vicente” aparece alrededor de -35.01279, -58.42023.

Dato rápido: la reserva está asociada a las lagunas del Ojo y La Bellaca, y se destaca por el avistaje de aves (se mencionan más de 120 especies).

Cómo llegar desde CABA

En auto, San Vicente se presenta como una escapada corta: el trayecto habitual combina accesos por autopistas y luego rutas hacia el distrito, con una distancia total cercana a 57 km y un tiempo estimado de ~1 hora según tránsito. Otra referencia común para llegar a la zona de lagunas es la Ruta Provincial 210 y los accesos desde el cruce con Av. Presidente Perón (zona Alejandro Korn).

Qué hacer en la Laguna del Ojo (plan perfecto de día)

San Vicente promueve la Laguna del Ojo como el “alma natural” del pueblo: senderos, contemplación del atardecer, pesca y contacto con biodiversidad. Si te gusta caminar, la Reserva Natural Lagunas de San Vicente suele abrir al público los fines de semana para pasar el día y ofrece infraestructura básica para quedarse varias horas.

Servicios en la reserva (ideal para picnic)

Según guías locales de campings, en el predio se mencionan parrillas, duchas, mesas, juegos para niños y estacionamiento, con funcionamiento orientado a escapadas de fin de semana.

Laguna San Vicente Foto: Wikipedia

Descuentos para jubilados: comida + hospedaje

Este punto es clave si viajás con personas mayores o si querés un plan costo/beneficio.

Descuento para jubilados en gastronomía (20% OFF)

En San Vicente Central hay una promo específica: 20% de descuento para mesas integradas por jubilados, con condiciones claras. Condiciones principales (según el comercio):

Válido presentando carnet o DNI .

Solo efectivo , no combinable con otras promos ni menú ejecutivo.

No aplica en feriados , vísperas ni días especiales; y restringe horarios/días (por ejemplo, no aplica sábado noche y domingo mediodía).

Dirección publicada del lugar: 9 de Julio 127, San Vicente.

Descuento para jubilados en hospedaje

El alojamiento rural Oasis Campero publicó una “Promo Otoñal para Adultos Mayores” con 50% de descuento y una referencia de precio: $8.000 por 1 noche y 2 días, incluyendo desayuno para dos y ropa blanca, válida días de semana (publicación de marzo 2022).

Importante: al ser una promo publicada en redes, puede haber cambiado. Pero sirve como evidencia de beneficio real para adultos mayores y conviene consultar disponibilidad actual antes de ir.

Laguna de San Vicente. Foto INSTAGRAM @reserva_san_vicente

Precios de referencia para dormir cerca de la laguna

Para tener una guía rápida (y comparar), Booking muestra alojamientos en San Vicente con valores “desde” (dependen de fechas, demanda y políticas). Por ejemplo:

Opciones “desde” $82.788,96 por noche (según fechas consultadas en la plataforma).

Otras alternativas figuran “desde” $158.887,91 por noche.

Si querés algo frente a la zona natural, Cabañas de la Laguna (Reserva Natural San Vicente) figura como opción de alquiler temporal, aunque el sitio indica “precio a consultar” (ideal para pedir tarifa según temporada).

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la laguna cerca de CABA que no es Chascomús, Lobos ni Monte? La escapada recomendada es Laguna del Ojo / Reserva Natural Lagunas de San Vicente.

¿Hay descuentos para jubilados? Sí: 20% OFF en gastronomía (San Vicente Central) con condiciones, y promos para adultos mayores publicadas por alojamientos como Oasis Campero (consultar vigencia).

¿A qué distancia queda de CABA?Se la menciona como escapada de alrededor de 57 km y 1 hora según tránsito.