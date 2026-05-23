Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
sábado, 23 de mayo de 2026, 13:30
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Reserva San Vicente
Reserva San Vicente Foto: Municipio San Vicente

Si sos jubilado y lo que buscás es una escapada cerca de la Ciudad sin ir a las clásicas Chascomús, Lobos o Monte, hay un destino que sorprende por lo cerca que queda y por lo completo del plan: la Laguna del Ojo y la Reserva Natural de San Vicente, con senderos, avistaje de aves, pesca y spots ideales para matear sin multitudes.

Dónde queda

La zona de lagunas está en el partido de San Vicente (Provincia de Buenos Aires), y la referencia más usada para el área recreativa/camping dentro de la reserva es Facundo Quiroga 777, San Vicente. Si querés guardarte coordenadas para GPS, el punto de referencia de “Laguna de San Vicente” aparece alrededor de -35.01279, -58.42023.

Dato rápido: la reserva está asociada a las lagunas del Ojo y La Bellaca, y se destaca por el avistaje de aves (se mencionan más de 120 especies).

Cómo llegar desde CABA

En auto, San Vicente se presenta como una escapada corta: el trayecto habitual combina accesos por autopistas y luego rutas hacia el distrito, con una distancia total cercana a 57 km y un tiempo estimado de ~1 hora según tránsito. Otra referencia común para llegar a la zona de lagunas es la Ruta Provincial 210 y los accesos desde el cruce con Av. Presidente Perón (zona Alejandro Korn).

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Qué hacer en la Laguna del Ojo (plan perfecto de día)

San Vicente promueve la Laguna del Ojo como el “alma natural” del pueblo: senderos, contemplación del atardecer, pesca y contacto con biodiversidad. Si te gusta caminar, la Reserva Natural Lagunas de San Vicente suele abrir al público los fines de semana para pasar el día y ofrece infraestructura básica para quedarse varias horas.

Servicios en la reserva (ideal para picnic)

Según guías locales de campings, en el predio se mencionan parrillas, duchas, mesas, juegos para niños y estacionamiento, con funcionamiento orientado a escapadas de fin de semana.

Laguna San Vicente Foto: Wikipedia

Descuentos para jubilados: comida + hospedaje

Este punto es clave si viajás con personas mayores o si querés un plan costo/beneficio.

Descuento para jubilados en gastronomía (20% OFF)

En San Vicente Central hay una promo específica: 20% de descuento para mesas integradas por jubilados, con condiciones claras. Condiciones principales (según el comercio):

  • Válido presentando carnet o DNI.
  • Solo efectivo, no combinable con otras promos ni menú ejecutivo.
  • No aplica en feriados, vísperas ni días especiales; y restringe horarios/días (por ejemplo, no aplica sábado noche y domingo mediodía).
  • Dirección publicada del lugar: 9 de Julio 127, San Vicente.

Descuento para jubilados en hospedaje

El alojamiento rural Oasis Campero publicó una “Promo Otoñal para Adultos Mayores” con 50% de descuento y una referencia de precio: $8.000 por 1 noche y 2 días, incluyendo desayuno para dos y ropa blanca, válida días de semana (publicación de marzo 2022).

Importante: al ser una promo publicada en redes, puede haber cambiado. Pero sirve como evidencia de beneficio real para adultos mayores y conviene consultar disponibilidad actual antes de ir.

Laguna de San Vicente. Foto INSTAGRAM @reserva_san_vicente
Laguna de San Vicente. Foto INSTAGRAM @reserva_san_vicente

Precios de referencia para dormir cerca de la laguna

Para tener una guía rápida (y comparar), Booking muestra alojamientos en San Vicente con valores “desde” (dependen de fechas, demanda y políticas). Por ejemplo:

  • Opciones “desde” $82.788,96 por noche (según fechas consultadas en la plataforma).
  • Otras alternativas figuran “desde” $158.887,91 por noche.

Si querés algo frente a la zona natural, Cabañas de la Laguna (Reserva Natural San Vicente) figura como opción de alquiler temporal, aunque el sitio indica “precio a consultar” (ideal para pedir tarifa según temporada).

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la laguna cerca de CABA que no es Chascomús, Lobos ni Monte? La escapada recomendada es Laguna del Ojo / Reserva Natural Lagunas de San Vicente.

¿Hay descuentos para jubilados? Sí: 20% OFF en gastronomía (San Vicente Central) con condiciones, y promos para adultos mayores publicadas por alojamientos como Oasis Campero (consultar vigencia).

¿A qué distancia queda de CABA?Se la menciona como escapada de alrededor de 57 km y 1 hora según tránsito.