Murió un reconocido sindicalista que se destacó durante las décadas del 80 y 90 en Argentina

El dirigente sindical tenía 92 años y murió en Salta, su provincia natal.

Tenía 92 años. Foto: El Tribuno de Salta

Uno de los sindicalistas más reconocidos de Argentina murió a los 92 años y la noticia trascendió el sábado 25 de octubre. El dirigente falleció en Salta, su provincia natal, y se destacó durante las décadas del 80 y 90 con una extensa carrera vinculada al movimiento obrero y la gestión pública.

Se trata de Carlos Elvio Alderete, histórico referente del Sindicato de Luz y Fuerza. Fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Raúl Alfonsín y se desempeñó como interventor del PAMI bajo la presidencia de Carlos Menem.

Fue ministro de Raúl Alfonsín e interventor del PAMI con Menem. Foto: Contexto Tucumán

Alderete falleció el viernes 24 y la noticia se dio a conocer el sábado 25, con varias reacciones del rubro gremial y político. “Con pesar me sumo al dolor por el fallecimiento del querido compañero Carlos Alderete. Su entrega a la lucha de los trabajadores de la energía y a la unidad sindical permanecerá como legado”, expresó en sus redes sociales Héctor Daer, secretario general de la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA).

“Mi más sincero pésame y de todos los trabajadores de Dragado Y Balizamiento por la pérdida del compañero Carlos Alderete, histórico dirigente de Luz y Fuerza. Siempre estaremos en deuda con quien reconoció nuestras luchas y nos otorgó la personería gremial”, indicó Juan Carlos Scmid, referente del Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento.

Por su parte, la Regional Patagonia del Sindicato Luz y Fuerza emitió un comunicado. “Su voz representó la dignidad de miles de Trabajadores que, desde cada rincón del país, confiaron en su claridad, su firmeza y su espíritu solidario. Fue un hombre de convicciones profundas, de los que entienden que la verdadera militancia nace del servicio y se sostiene en la fe en el otro”, destacaron desde el gremio.