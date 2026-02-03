Hospital Garrahan. Foto: NA.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este martes que las autoridades del Hospital Garrahan solicitaron el desafuero de 10 gremialistas con el objetivo de proceder a sus despidos, a raíz de la ocupación de oficinas ocurrida el año pasado.

La medida responde a los incidentes registrados en octubre de 2025, cuando los representantes sindicales dirigieron y tomaron ilegalmente la dirección del establecimiento pediátrico.

“El que las hace, las paga”, sentenció Adorni a través de su cuenta en la red social X. El funcionario explicó que el motivo del conflicto en aquel entonces fue “la pretensión de cobrar por días no trabajados”.

El Gobierno impulsa el desafuero de 10 gremialistas del Hospital Garrahan Foto: @madorni

Además del proceso judicial para quitar la tutela sindical a los 10 cabecillas, el Gobierno confirmó que otras 29 personas recibirán sanciones por su participación en los hechos. “La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin”, concluyó el portavoz.

¿Por qué cesantearon a 10 delegados gremiales del Hospital Garrahan?

El Hospital Garrahan resolvió este martes cesantear a 11 trabajadores, entre ellos 10 delegados gremiales, por su participación en la toma de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025.

La medida fue adoptada por el Consejo de Administración del hospital en el marco de sumarios administrativos en curso y responde, según se indicó, a la “gravedad de los actos” protagonizados durante la ocupación de oficinas, que interrumpió el funcionamiento institucional.

Entre los cesanteados se encuentran Norma Lezana, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y Alejandro Lipcovich, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).