El Gobierno y la UTA, en negociaciones para evitar el paro: qué colectivos no funcionarían este viernes 5 de diciembre

El sindicato de choferes amenazó con una medida de fuerza, mientras autoridades nacionales buscan destrabar la huelga con un aumento del 15% en los subsidios.

Un nuevo paro de colectivos organizado por la UTA. Foto: NA.

Con el objetivo de desactivar la amenaza de paro lanzada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el Gobierno nacional oficializó un aumento del 15% en los subsidios destinados a las líneas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La decisión, formalizada este jueves en una resolución publicada en el Boletín Oficial, llega en un momento crítico con el gremio de choferes, que advirtió esta semana que paralizará los servicios durante toda la jornada de este viernes 5 de diciembre si las empresas no liquidan los salarios de noviembre de manera completa.

Colectivos en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA

La advertencia de la UTA se da luego de que las cámaras empresarias de transporte, que agrupan a las compañías que prestan servicio en el AMBA notificaran su intención de abonar los sueldos de noviembre en dos tramos. A eso se suma que el sector opera con ”ingresos insuficientes, crecientes costos, distorsiones tarifarias y ausencia de actualización de fondos compensadores”, lo que llevó a “numerosas empresas asociadas al borde de la paralización operativa”.

“El Gobierno será responsable que los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias, ante la amenaza de las Cámaras Empresarias de pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo”, alertó la UTA en un comunicado.

La posición del Gobierno ante un posible paro de la UTA

Desde el Gobierno tildaron el reclamo de la UTA como “político y producto de una interna sindical” y aseguraron que no tienen que dar ningún subsidio adicional para que las empresas paguen los sueldos.

De este modo, Nación considera que no tiene ningún incumplimiento ni responsabilidad por lo que podría pasar con el pago de haberes: “no es competencia de la Secretaría de Transporte cómo se gestionan las empresas privadas con el pago de sus haberes”, aseguraron. Por eso, informaron que, “en caso de haber paros de algunas líneas colectivos son las empresas las responsables de gestionar los reclamos de sus empleados”, informaron.

El ramal Once - Monte Grande no estará operativo hasta el 31 de diciembre de 2025. Foto: Data Conurbano

Qué líneas no funcionarán este viernes 5 de diciembre

Por el momento, las líneas que confirmaron que no prestarán servicio son: líneas 275, 307 y 506 de La Plata, estando ya en abstención de tareas porque no se pagó el total del sueldo a los trabajadores.

También podrían verse afectadas las líneas urbanas del AMBA, los servicios de La Plata, Berisso y Ensenada y las líneas nacionales y provinciales, dependiendo de cada empresa.