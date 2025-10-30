La provincia de Buenos Aires lanza su propio “Previaje” y busca reabrir el histórico Complejo Turístico de Chapadmalal

Turismo Chapadmalal gentileza Turismo Nación

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, activó un programa clave para relanzar el Turismo Social e incluso puso la mira en los hoteles de Chapadmalal, que actualmente se encuentran a cargo de la Nación y están cerrados al público.

La medida fue anunciada por el Ministro de Producción, Augusto Costa, a través de la Resolución 423/25 que busca potenciar el desarrollo de la actividad turística a nivel social, logrando acuerdos entre Municipios y sectores privados del rubro.

La normativa detalla que el Programa de Turismo Social de la provincia de Buenos Aires pretende realizar un “abordaje integral del desarrollo del turismo social, mediante el diseño, implementación y evaluación de marcos metodológicos para el fortalecimiento de la gestión provincial y municipal del turismo social y la coordinación de acciones territoriales que aseguren el acceso al turismo para toda la ciudadanía”.

Chapadmalal. Foto:argentina.gob.ar.

En ese contexto, se busca ampliar el acceso a la actividad turística con propuestas más cercanas y económicas. Entre las acciones previstas se destacan visitas guiadas en La Plata, en las Sierras de la provincia de Buenos Aires e incluso en el Delta, entre otras.

Qué pasa con los hoteles de Chapadmalal

Uno de los propósitos del programa de Turismo Social, relanzado recientemente por Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, pretende reabrir la Unidad Turística de Chapadmalal, conocida popularmente como “los hoteles de Chapadmalal”.

Este complejo se encuentra ubicado en el kilómetro 34.5 de la Ruta Provincial N° 11, entre Mar del Plata y Miramar. Fue inaugurado en 1955, bajo el Gobierno de Juan Domingo Perón, y consta de nueve hoteles, de los cuales en los últimos tiempos solamente se usaban seis, por cuestiones de mantenimiento.

La Unidad Turística de Chapadmalal pertenece al Gobierno nacional y actualmente está cerrada, con planes de privatización. Durante este año, la Secretaría de Deportes, Turismo y Ambiente de la Nación, a cargo de Daniel Scioli, declaró al predio “inutilizable” y transfirió la propiedad a Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe).

La Unidad Turística de Chapadmalal se inauguró en 1955 y actualmente está cerrada Foto: Noticias Argentinas / argentina.gob.ar

Esa cartera está evaluando lanzar un pliego de licitación para concesionar los hoteles al sector privado e incluso trascendidos, también destacan que algunos terrenos pertenecientes a la Unidad Turística de Chapadmalal podrían ser vendidos.

Frente a este panorama, la Resolución 423/25 del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires plante que, como los hoteles son jurisdicción de la Nación, mediante una “línea de acción se articulará con la autoridad que se encuentre a cargo de la administración”, en este caso la Aabe.

De esta manera, Axel Kicillof deberá ponerse de acuerdo con el Gobierno de Javier Milei para obtener el usufructo de los hoteles.