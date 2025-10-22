Vuelve PreViaje: quiénes podrán disfrutar del 50% de reintegro en hoteles y pasajes y hasta cuándo estará disponible

Los viajeros y turistas interesados en planear sus próximas vacaciones en familia, ya pueden acceder a este programa de descuentos. Enterate de qué se trata.

Parque Nacional Talampaya. Foto: Pato Daniele

PreViaje regresa con una nueva edición, una excelente noticia para turistas y viajeros que podrán aprovechar este programa que brinda reintegros y descuentos en alojamiento y gastronomía.

Esta nueva edición fue lanzada por La Rioja a través del programa “Movete por La Rioja con Chachos” y estará disponible hasta el próximo 27 de diciembre inclusive. El objetivo del gobierno de la provincia es fomentar el turismo interno, junto con el “Plan Estratégico de Turismo Sostenible PLANTUR La Rioja 360”.

La Rioja, turismo. Foto: turismo.larioja.gob.ar

Cabe destacar que el PreViaje podrá ser utilizado por personas mayores de 18 años y ofrecerá reintegros de hasta un 50% del total del gasto en alojamientos y agencias de viajes, en Voucher Chachos.

Cómo se utiliza el PreViaje en La Rioja

Según la página web de turismo en La Rioja, el máximo de reintegro es de $150.000 de Voucher Chachos por factura presentada y se entregarán en $1.000, $2.000, $5.000 y $50.000. Para recibirlos se deberá presentar la factura y el DNI en los Puntos de Canje oficiales y habilitados.

Estos bonos podrán ser utilizados en restaurantes adheridos, visitar bodegas, excursiones y comprar artesanías, tiendas y/o comercios en general, aunque también en alojamientos y agencias de viajes.

La Rioja, turismo. Foto: turismo.larioja.gob.ar

Cómo canjear los Vouchers Chachos

Para canjear los bonos se debe presentar la factura en los Puntos de Canje habilitados y la debe llevar el titular del DNI. La factura debe tener la descripción de “PreViaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos” para certificar que fue realizada en un comercio, hospedaje o agencia de turismo adherida al programa.

La adhesión al programa es individual, por lo que cada integrante de la familia podrá acceder al programa que brinda beneficios y reintegros de hasta un 50%.