Luis Vivona acompañó el lanzamiento de las segundas Jornadas Latinoamericanas de Integración Judicial “Jueces por la Paz”

Una iniciativa que une deporte, justicia e integración latinoamericana. Participan delegaciones de siete países. El torneo deportivo se realizará en el Club Atlético River Plate.

Un encuentro que reúne a magistrados y representantes del ámbito judicial de siete países de la región Foto: prensa

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se lanzó una nueva edición de las Jornadas Latinoamericanas de Integración Judicial – Jueces por la Paz, un encuentro que reúne a magistrados y representantes del ámbito judicial de siete países de la región. El senador Luis Vivona participó del acto y destacó el valor de esta propuesta que combina deporte, institucionalidad e integración cultural.

Las jornadas tienen un esquema deportivo que promueve el trabajo en equipo, la solidaridad y el intercambio profesional desde una perspectiva humana. Este año, las competencias se desarrollarán en las instalaciones del Club Atlético River Plate, donde jueces y magistrados participarán en diversas disciplinas como fútbol, vóley, tenis y básquet.

Claudio Fede, juez de Cámara, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Martín, y organizador de las jornadas, subrayó el carácter profesional y humano del encuentro: “Queremos intentar mejorar la calidad del trabajo. Es una forma distinta de empezar a conocernos y saber cuáles son las necesidades a nivel país. Luis Vivona fue el primero que apoyó estas jornadas, el año pasado, y eso motivó a que se sumen más países. Le agradecemos su acompañamiento y el haber entendido la lógica del diálogo”.

En tanto, Vivona celebró la convocatoria regional y señaló: “Que el Senado de la provincia pueda acompañar este tipo de jornadas y ver este resultado, no solo fortalece lo institucional, lo judicial, sino también que refuerza el vínculo que tiene el deporte, que genera salud y armonía”.

Luis Vivona acompañó el lanzamiento de las segundas Jornadas Latinoamericanas de Integración Judicial Foto: prensa

Además, Manuel Antonio Valderrama Rebolledo, ministro de la Corte Suprema de Chile, destacó la relevancia continental de esta iniciativa: “Es una oportunidad invaluable para relacionarnos entre países. Se produce un intercambio cultural para seguir un mismo objetivo. Y el deporte, que es fundamental en la vida de las personas”.

Con un programa que combina formación académica, cooperación institucional y competencia deportiva, las Jornadas Latinoamericanas de Integración Judicial continúan consolidándose como un puente para la paz, el entendimiento y la construcción de lazos entre naciones.

En la jornada, Luis Vivona obtuvo un reconocimiento junto a los representantes judiciales de cada país por su participación.