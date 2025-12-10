Alemania homenajea a Javier Milei: crearon un instituto a su nombre

Economistas y políticos afines a la escuela austríaca de economía abren un think-thank referido a los ideales de Javier Milei que llevará su nombre.

Javier Milei en el Encuentro de Líderes, en La Rural. Foto: Presidencia

Alemania sorprende con la creación del Instituto Javier Milei, un think-thank que planea reunir expertos en distintas materias como el derecho y la economía para crear políticas públicas orientadas a la desregulación del Estado.

La conducción del espacio está en manos de Carlos Gebauer; Philipp Bagus, economista y autor de una biografía de Javier Milei; Frauke Petry, ex mandataria del partido Alternativa por Alemania; y Joana Cotar, ex diputada del partido conservador nacional.

Philipp Bagus, economista y autor de una biografía de Javier Milei Foto: -

Cómo funciona el Instituto Javier Milei

Acorde a los ideales del presidente argentino, las figuras que participan del espacio provienen de la corriente austríaca de la economía. Dos referentes claves en su ámbito aportarán su visión para elaborar el catálogo de medidas de “desregulación estatal” que la organización busca presentar a futuro.

Ellos son Barbara Kolm, presidenta del Instituto Hayek de Viena y fundadora del Centro Austríaco de Economía; y Stefan Kooths, presidente de la Sociedad Hayek y vicepresidente del Instituto Kiel para la Economía Mundial.

Barbara Kolm Foto: -

Aunque el espacio pretende autodefinirse como un organismo independiente, la mayoría de sus miembros pertenecen al Equipo Libertad alemán que es un grupo de personas que se denominan “antipartidarias”.

Cuál es el objetivo del Instituto Javier Milei

Petry, una de las conductoras del espacio, afirmó que el objetivo principal del Instituto Javier Milei es reunir especialistas para redactar reformas orientadas a la desregulación estatal con foco en Alemania que puedan extenderse a toda Europa. El modelo a seguir serían las políticas aplicadas por el presidente argentino en su territorio.

La ex mandataria del partido Alternativa por Alemania criticó a “la industria del Estado de bienestar” ya que “sólo una parte de la población paga sus impuestos” y se realizan a su vez desproporcionales gastos en prestaciones sociales.

Frauke Petry, ex mandataria del partido Alternativa por Alemania Foto: Getty Images

El “Javier Milei Institute” (JMI), colaborará con distintas organizaciones libertarias que incluyen a la Sociedad Friedrich von Hayek de Alemania y el Instituto Ludwig von Mises de Estados Unidos. El espacio busca posicionarse así como una red internacional que busca reducir la participación del Estado en las políticas públicas de los países.

Las medidas de desregulación estatal de Milei

Javier Milei, al asumir como presidente de la República Argentina, anunció una serie de reformas del Estado que incluyó en el DNU de 366 artículos. Algunas ya fueron llevadas a cabo mientras que otras aún restan. Estas son: