Alemania homenajea a Javier Milei: crearon un instituto a su nombre
Economistas y políticos afines a la escuela austríaca de economía abren un think-thank referido a los ideales de Javier Milei que llevará su nombre.
Alemania sorprende con la creación del Instituto Javier Milei, un think-thank que planea reunir expertos en distintas materias como el derecho y la economía para crear políticas públicas orientadas a la desregulación del Estado.
La conducción del espacio está en manos de Carlos Gebauer; Philipp Bagus, economista y autor de una biografía de Javier Milei; Frauke Petry, ex mandataria del partido Alternativa por Alemania; y Joana Cotar, ex diputada del partido conservador nacional.
Cómo funciona el Instituto Javier Milei
Acorde a los ideales del presidente argentino, las figuras que participan del espacio provienen de la corriente austríaca de la economía. Dos referentes claves en su ámbito aportarán su visión para elaborar el catálogo de medidas de “desregulación estatal” que la organización busca presentar a futuro.
Ellos son Barbara Kolm, presidenta del Instituto Hayek de Viena y fundadora del Centro Austríaco de Economía; y Stefan Kooths, presidente de la Sociedad Hayek y vicepresidente del Instituto Kiel para la Economía Mundial.
Aunque el espacio pretende autodefinirse como un organismo independiente, la mayoría de sus miembros pertenecen al Equipo Libertad alemán que es un grupo de personas que se denominan “antipartidarias”.
Cuál es el objetivo del Instituto Javier Milei
Petry, una de las conductoras del espacio, afirmó que el objetivo principal del Instituto Javier Milei es reunir especialistas para redactar reformas orientadas a la desregulación estatal con foco en Alemania que puedan extenderse a toda Europa. El modelo a seguir serían las políticas aplicadas por el presidente argentino en su territorio.
La ex mandataria del partido Alternativa por Alemania criticó a “la industria del Estado de bienestar” ya que “sólo una parte de la población paga sus impuestos” y se realizan a su vez desproporcionales gastos en prestaciones sociales.
El “Javier Milei Institute” (JMI), colaborará con distintas organizaciones libertarias que incluyen a la Sociedad Friedrich von Hayek de Alemania y el Instituto Ludwig von Mises de Estados Unidos. El espacio busca posicionarse así como una red internacional que busca reducir la participación del Estado en las políticas públicas de los países.
Las medidas de desregulación estatal de Milei
Javier Milei, al asumir como presidente de la República Argentina, anunció una serie de reformas del Estado que incluyó en el DNU de 366 artículos. Algunas ya fueron llevadas a cabo mientras que otras aún restan. Estas son:
- Derogación de la Ley de Alquileres: para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea.
- Derogación de la Ley de Abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos.
- Derogación de la Ley de Góndolas para que el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos.
- Derogación de la Ley del Compre Nacional que solo beneficia a determinados factores del poder.
- Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas.
- Derogación de la Ley de Promoción Industrial.
- Derogación de la Ley de Promoción Comercial.
- Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas.
- Derogación del régimen de sociedades del Estado.
- Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización.
- Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino.
- Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional.
- Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones.
- Modificación de la Ley de Manejo del Fuego.
- Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera.
- Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola.
- Derogación del sistema nacional del comercio minero y del Banco de Información Minera.
- Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas.
- Implementación de la política de cielos abiertos.
- Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes.
- Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada.
- Modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.
- Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga.
- Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales.
- Establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos.
- Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos.
- Modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran.
- Desregulación de los servicios de internet satelital.
- Desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo.
- Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores.