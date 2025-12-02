Confirmaron cuándo será la presentación de los aviones caza F-16 con la presencia de Javier Milei: ¿habrá público?

Ubicada en Río Cuarto, una localidad con poco más de 10.000 habitantes reunirá al presidente argentino con las seis aeronaves de la Fuerza Aérea.

Los seis F-16 continúan su vuelo ferry hacia la Argentina. Foto: X @luispetri

Los seis primeros aviones caza F-16 adquiridos por la Fuerza Aérea Argentina llegarán a Las Higueras, Río Cuarto, el próximo 5 de diciembre y la ciudad cordobesa se prepara para un acto que contará con la presencia del presidente Javier Milei.

La Municipalidad de Las Higueras hizo oficial la fecha: la ceremonia para la presentación de las aeronaves encabezada por el mandatario será el domingo 7 de diciembre.

Confirman la fecha del acto de presentación de los aviones F-16. Foto: Instagram @munilashigueras

De este modo, la ciudad cuya principal fuente de ingresos es la agricultura y la ganadería ya vive cambios asociados a la llegada de técnicos estadounidenses que trabajarán en el mantenimiento de los nuevos cazas.

Cómo será la presentación de los aviones caza F-16: ¿habrá público?

Además, ante la expectativa que generó el evento entre vecinos y entusiastas de distintos puntos del país, el municipio organiza un área especialmente destinada para presenciar el histórico aterrizaje.

Según explicó el intendente de Las Higueras, Gianfranco Luchessi, señaló que se está armando “una zona segura para los espectadores, en el corralón municipal, muy cerca de la línea de aterrizaje”.

Aviones caza F-16. Video: Ministerio de Defensa

En diálogo con Cadena3, el jefe comunal adelantó que se prevé la instalación de una tribuna para ordenar la presencia del público y garantizar una mejor experiencia para los asistentes.

El Gobierno nacional también organiza un acto oficial en el Área Material Río Cuarto, cuyo cronograma se definirá en los próximos días a la espera de la presencia del presidente.

Los F-16, provenientes de Dinamarca, se encuentran actualmente en las Islas Canarias tras realizar un aterrizaje técnico y luego de hacer una escala en Zaragoza, España, antes de continuar su vuelo hacia Sudamérica.

Cómo es Higueras, la ciudad que recibirá a Javier Milei y seis aviones caza F-16

Las Higueras, un municipio ubicado en el departamento Río Cuarto, en el sur de Córdoba, alcanzó la categoría de ciudad tras superar los 10.000 habitantes según el último censo del INDEC.

Este logro marca un hito importante para la localidad, que experimentó un crecimiento económico significativo en los últimos años, impulsado por la creación de un nuevo parque industrial y la llegada de importantes empresas.

Las Higueras, una ciudad cordobesa en Río Cuarto. Foto: Diario El Día de Higueras

Además, Las Higueras cuenta con una conexión inmejorable a las rutas 8, 30, 36 y 158, que la conectan con los principales centros económicos del país; acceso a vías ferroviarias que atraviesan el parque industrial; y un aeropuerto propio ubicado frente al polo productivo.

Estas ventajas logísticas, sumadas a los beneficios fiscales, convirtieron a Las Higueras en un destino atractivo para la inversión y el desarrollo de negocios.

Los F-16 podrían pasar por Plaza de Mayo

Aunque la llegada de los aviones caza F-16 se esperan para el viernes 5 de diciembre en Córdoba, hay rumores que indican que Buenos Aires también podría disfrutar de un breve espectáculo aéreo.

Las aeronaves podrían realizar un pasaje simbólico por el centro porteño, con un eventual sobrevuelo en las inmediaciones de Plaza de Mayo, antes de continuar su rumbo hacia el sur cordobés.

Consultado sobre esta posibilidad, Luchessi afirmó que se trata de una versión es verosímil, aunque sin confirmación oficial: “Es el dato más certero que tenemos, pero lo único plenamente confirmado es que llegan el 5”, señaló.

Los aviones caza F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: X @luispetri

En tanto, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) publicó en su sitio una serie de notificaciones destinadas a los aviadores. Allí, bajo la denominación de NOTAM (noticias a los aviadores), publicó el aviso A5139/2025: una reserva de espacio aéreo en la región de Ezeiza.

Su contenido podría revelar detalles sobre un posible vuelo de los aviones comprados a Dinamarca sobre la capital federal. De acuerdo con la publicación de la ANAC, hay una reserva del espacio aéreo desde el 6 de diciembre a las 13 hasta el día siguiente, el 7, a las 16.

El mensaje indica que, entre el 6 y el 7 de diciembre, estará habilitada un área restringida destinada a maniobras de eyección controlada.