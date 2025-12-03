Cambio en el régimen laboral para los menores de 30: los detalles de la propuesta de la CGT al Gobierno

La CGT se acercó al Gobierno para presentarle una alternativa al borrador de la reforma laboral.

La CGT le presentó al Gobierno un plan que flexibilizaría el régimen laboral para los menores de 30 años con respecto al salario, las vacaciones, la jornada laboral y las indemnizaciones. Implementarían un sistema diferente al de los trabajadores en relaciones de dependencia formales.

De manera extraoficial, la Confederación del Trabajo se acercó al Gobierno, teniendo en cuenta que ya hay una reforma laboral en marcha tras bambalinas para plantear su propio plan.

La reforma laboral de la CGT

La CGT tiene como intención principal priorizar a los trabajadores en relación de dependencia que tienen contrato hace años y que la reforma laboral que plantee el Gobierno no los golpee.

La central obrera plantea un régimen laboral específico de primer empleo para los menores de 30 años y el Gobierno ve con buenos ojos esta propuesta. Presentarían un nivel menos de protección laboral que los empleados registrados en la actualidad.

Jorge Sola, miembro del triunvirato de la CGT, afirmó: “Si una institución como lo es la CGT o los empresarios no tienen noción directa sobre lo que se está escribiendo, la verdad que es un problema, para la clase política es un gran problema, que dicen tener la solución, y cosa que dudo notablemente”.

Por eso mismo, instan una reforma sobre los menores de 30 años y quieren tener participación formal en el proyecto.

Sola expresó además su preocupación sobre los riesgos de las negociaciones individuales por empresa ya que “debilitarían la posición de los trabajadores”.

“En Argentina y en el derecho laboral se tiene que defender la fuerza de trabajo, porque es la que tiene menos fuerza. Defendemos la negociación por actividad, sin dejar de considerar que hay algunas miradas particulares sobre las necesidades que se tienen”, sentenció.

La propuesta de reforma laboral del Gobierno

El oficialismo tendría el Proyecto completo y a punto de presentarse en la Cámara Alta para luego pasar a Diputados si tiene media sanción. Hasta el momento el borrador presentaba estos datos pero pueden cambiar minuto a minuto, teniendo en cuenta las reuniones que están realizándose.

Los cambios en las vacaciones

El texto habilita el fraccionamiento de las vacaciones, estableciendo que cada tramo no podrá ser menor a una semana y que deberá existir acuerdo entre empleado y empleador. En el caso de empresas que escalonan las vacaciones en distintos momentos del año, la idea del Gobierno es que cada trabajador pueda tomar su descanso en verano al menos una vez cada tres años.

La propuesta también redefine el modo de calcular la remuneración del período vacacional. Para quienes cobran un salario mensual, el pago se determinará dividiendo la remuneración por veinticinco. En el caso de trabajadores pagos por día u hora, se tomará como referencia la remuneración del último día trabajado previo al inicio del descanso, considerando jornadas que puedan exceder las ocho horas hasta un máximo de nueve.

Quienes perciben salarios variables -como comisiones- cobrarán según el promedio anual, aunque podrán solicitar que se utilice el promedio de los últimos seis meses. En todos los casos, el pago incluye la totalidad de los conceptos fijos y variables y debe abonarse al comienzo del período vacacional. Si las vacaciones se dividen, el empleador tiene la opción de pagar todo al iniciar el primer tramo.

Reorganización de la jornada laboral

El borrador también incorpora nuevas herramientas para reorganizar la jornada laboral a través de los convenios colectivos. Propone una modificación al artículo 197 bis, habilitando a que las negociaciones paritarias definan esquemas adaptados a los cambios productivos y a las necesidades específicas de cada actividad, respetando siempre los límites mínimos que establece la ley.

Según el texto tratado en el Consejo de Mayo, las convenciones colectivas podrán acordar sistemas de horas extra, bancos de horas o francos compensatorios, con el objetivo de reorganizar la distribución del tiempo de trabajo y los períodos de descanso. Todo deberá cumplir con un mínimo de doce horas entre jornada y jornada y con los límites previstos para cada sector.

Asimismo, la reforma reemplazaría el artículo 198 de la Ley de Contrato de Trabajo. Allí se establece que cualquier reducción de la jornada legal solo podrá implementarse mediante normas nacionales, acuerdos individuales o convenios colectivos. Estos últimos podrán utilizar promedios para definir la jornada, siempre que se respeten los descansos entre turnos y las treinta y cinco horas mínimas de descanso semanal.

Pago por banco de horas

Por último, el documento incorpora formalmente la figura del banco de horas, permitiendo compensar días con mayor carga laboral con otros de menor intensidad, siempre que no se superen los límites semanales fijados por la ley o los que correspondan al régimen particular de cada actividad.