Horacio Rosatti: “Todos, jueces, legisladores y miembros del Poder Ejecutivo, estamos por debajo de la Constitución”

Lo aseguró el presidente de la Corte Suprema en la entrega de premios de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. En esta edición, el premio distinguió a Martín Ugalde.

Horacio Rosatti en la entrega de premios de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Foto: Prensa

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, se hizo presente en la entrega de premios de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, donde sostuvo que una de las tareas más complejas para un juez es la de “suplir las omisiones de los otros poderes del Estado” e insistió en que “todos”, integrantes de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, “estamos por debajo de la Constitución”.

En esta edición, el premio distinguió a Martín Ugalde, en un trabajo que analizó el rol del máximo tribunal en caso de “omisiones legislativas”.

“Es un gran tema –dijo Rosatti, tras destacar el trabajo-. Nosotros (los jueces) tenemos siempre este dilema de decir hasta dónde incursionamos cuando hay omisiones de los otros poderes, del Ejecutivo o del Legislativo. Para que no se nos diga que estamos violentando la división de poderes. Es un tema difícil. Así como se suele decir que la tarea más compleja del juez es declarar la inconstitucionalidad de una ley, yo diría que una de las tareas más complejas, más complicadas, es la de suplir las omisiones de los otros poderes del Estado”.

Según señaló, el trabajo premiado alude el caso Halabi. “Yo tengo otro caso para citar que es el del Consejo de la Magistratura”, afirmó. Rosatti recordó que allí la Corte también “descalifica la norma aplicable y se pregunta cuál tiene que ser” la que se deba utilizarse, tras lo cual se responde que tiene que ser el legislador el que lo determine. “Entonces da un plazo al legislador” para que sancione una nueva ley.

“Pero ¿qué hacemos si no lo hace?... Y no lo hizo”, detalló. En la sentencia, añadió, la Corte “fue a buscar lo que había dicho previamente el legislador” y resaltó: “No podemos inventar el derecho. No podemos hacer una ley artículo por artículo. Bueno, por lo menos, esto lo hizo el legislador. Otro legislador, pero el Poder Legislativo”, acotó.

Rosatti subrayó así que lo relevante es que “el derecho se aplique”. “Y, como diría mi maestro, el doctor Germán Videla Campos, creemos en la fuerza normativa de la Constitución”, agregó. “A veces faltan herramientas, faltan instrumentos, a veces falta voluntad para concretar estas herramientas y estos instrumentos. Frente a ello, el hombre de derecho, el juez, en un momento determinado debe actuar. Y debe actuar porque todos, jueces, legisladores y poder Ejecutivo, estamos por debajo de la Constitución”.

En la ceremonia estuvieron presentes la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ángela Ledesma; el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero: el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso; y el presidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra.

También formaron parte del evento los presidentes de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, Marcelo López Alfonsín; y de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, Eduardo Oteiza, entre otros.