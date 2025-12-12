Cristina cuestionó a Milei por el dato de la inflación: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?"

CFK reapareció en su cuenta de X para reprocharle al Presidente las medidas tomadas en el último tiempo para bajar la inflación, tras la cifra publicada por el Indec.

Cristina Fernández de Kirchner. Foto: REUTERS/Tomas Cuesta

Cristina Kirchner publicó uno nuevo mensaje en la red social X, esta vez en referencia a los datos de inflación del mes de noviembre publicados por el INDEC. A 6 años de estar condenada a prisión domiciliaria por una causa de corrupción, la dirigente peronista cuestionó las medidas tomadas por el presidente para bajar la inflación.

“Cuando no le debíamos ni un dólar al FMI y habíamos pagado la deuda, el dato de inflación era el mismo”, afirmó. Comparó así la situación actual del país con la del 2015, donde ella aún gobernaba.

CFK en Presidencia 2015 Foto: -

Qué dijo Cristina Kirchner sobre la inflación

El comunicado arranca con el dato duro: 2,5% de inflación en noviembre 2025 publicado por el INDEC. A partir de ahí, recordó “el ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, obra pública y recursos de las provincias”.

En este contexto, reprochó el préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares, la “ayuda” de Trump y la deuda en dólares que tomó Caputo. Mencionó también el “telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios". Allí es donde cuestiona al presidente: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?“.

Caputo y el swap por 20 mil millones de dólares. Foto: NA

Y se explicó: “En noviembre del 2015, (anteúltimo mes de nuestro tercer mandato presidencial) la inflación que ellos decían que había era más baja que la de Milei, cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado. Teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, le entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y además poníamos satélites en el espacio”.

Cristina contra Bullrich y Sturzenegger

La ex presidenta publicó una imagen e hizo alusión a Bullrich y Sturzenegger como “los impresentables de siempre” que mostraban el “autodenominado IPC Congreso” del mes de noviembre del 2015.

Bullrich y Sturzenegger hace 10 años Foto: @CFKArgentina en X

“No era más que la repetición del índice de precios al consumidor que publicaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gobernada en ese entonces por Mauricio Macri”, se defendió Cristina.

La inflación de noviembre según INDEC

La inflación de noviembre fue del 2,5%, con una variación interanual del 31,4%, según informó este jueves el INDEC. En tanto, acumula un 27,9% en los primeros once meses del 2025.

Según señaló el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, la división con mayor alza mensual en noviembre de 2025 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). En segundo lugar se ubicó Transporte (3%), seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%).

Detrás aparecen Comunicación (2,7%) y Bienes y Servicios varios (2,5%).

Inflación noviembre 2025. Foto: INDEC

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

En tanto, a nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

La zona que sufrió un incremento mayor al promedio nacional fueron las regiones de Cuyo con 2,8%, seguido por GBA (2,5%) y Pampeana (2,5%); mientras que el Noreste (2,4%), y el Noroeste y Patagonia (2,3%) se ubicaron por debajo de la variación media.