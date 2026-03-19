El chofer Oscar Centeno y sus cuadernos. Foto: NA.

La causa cuadernos continúa con su juicio en curso y, luego de la declaración de Cristina Kirchner, llegó el turno de la presentación del arrepentido remisero Oscar Centeno, autor de los “Cuadernos de las coimas”. Durante la mañana de este jueves se presentó en el Tribunal Oral Federal N°7.

Centeno es imputado colaborador y está en un programa de protección. Se sentó en la primera fila de cara a los jueces, en medio de sus abogados. Además, se negaría a declarar. Durante el día, continuará la audiencia.

Centeno - cuadernos coimas

Cómo sigue el juicio

El acusado Rafael Llorens negó rotundamente lo que dictaban los cuadernos de Centeno en relación a su presunta participación en un soborno por parte del empresario Gerardo Ferreyra, también citado a indagatoria para este jueves.

Afirmó: “Se me imputa en función de una nota del señor Centeno en la que teóricamente habría concurrido a un domicilio en la calle Lavalle al 400 donde funcionaban teóricamente las oficinas del señor Gerardo Ferreyra”.

“Nunca he visto que a (Norberto) Baratta le hayan dado nada y menos en presencia mía. No me puedo hacer cargo de las anotaciones del señor Centeno que opina de su trabajo y donde se dirige pero en forma alguna participa de esas supuestas entregas de dinero”, agregó.

“No hice nada malo”, afirmó y negó “haber participado de cualquier asociación ilícita. Nadie me exigió que formara parte de una asociación ilícita, ni De Vido ni Baratta ni nadie”.

Causa cuadernos de las coimas

El ex subsecretario legal del ex Ministerio de Planificación Federal fue interrogado sobre cuándo le ofrecieron ser arrepentido en el caso y afirmó que fue en una charla informal con el fiscal Stornelli.

“Esa charla informal fue después de que nos trasladan a las dos de la mañana, nos tienen dando vuelta hasta las 5, nos tiran aislados, incomunicados, en la alcaidía, en una cucha”, comentó.

Llorens afirmó que “le pidieron que mienta” en un despacho. Ante esto, la fiscal de juicio Fabiana León destacó que en un acta de declaración indagatoria figura que se le ofreció acogerse al régimen de imputados colaboradores. Por su parte, Llorens afirmó que dicha oferta no se realizó de manera oral y que no llegó a leer el documento completo, lo que además atribuyó a un error de su defensa en ese momento.

Cuál es la situación del resto de los imputados

Centeno está bajo un programa de protección y llegó a Comodoro Py desde un paradero desconocido y bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En principio, sostiene su defensa que optará por guardar silencio.

Juan Manuel Abal Medina, Antonini Wilson, el ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti, y el financista Ermesto Clarens están citados también para declarar el día de la fecha y, de ellos, Uberti anticipó que declarará.

Cristina Kirchner declaró en la causa Cuadernos Foto: NA

El juicio a Cristina Kirchner y otros 85 acusados entró en fase presencial el pasado martes y continúa en curso. Se investiga la supuesta existencia de una organización ilícita que, durante los gobiernos kirchneristas, habría implementado un sistema de cobro de sobornos a empresarios a cambio de favorecerlos con la adjudicación de contratos de obra pública.