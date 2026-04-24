Cristina Fernández de Kirchner Foto: NA

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de activos en el marco de la causa “Vialidad”. El fallo ordena avanzar con la ejecución de los bienes pertenecientes a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez.

A través de una decisión por mayoría, el tribunal ratificó la recuperación de activos derivados de actos de corrupción. El fallo consolida un principio jurídico fundamental: los bienes de origen ilícito son pasibles de decomiso incluso si fueron transferidos a terceros o transmitidos por vía hereditaria. De esta manera, se respalda lo dictaminado previamente por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que fijó el monto de recupero en una suma superior a los 684.000 millones de pesos.

La resolución judicial subraya que la recuperación de activos debe ser operativa para no quedar reducida a una formalidad. Los puntos centrales del voto mayoritario incluyen:

Efectividad de la condena: El juez Gustavo Hornos sostuvo que el decomiso “no puede quedar en una declaración abstracta, sino que debe traducirse en la recuperación real y efectiva de los activos provenientes del delito” . Según su visión, “carecería de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos” .

Alcance a herederos: El magistrado aclaró que el recupero de bienes puede afectar a familiares que no fueron condenados en el proceso penal. Afirmó que “el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria” .

Impacto institucional: El fallo enfatiza que los delitos dolosos contra el Estado que implican enriquecimiento representan un atentado contra el sistema democrático, de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución Nacional.

El juez Diego Barroetaveña adhirió al criterio de Hornos, conformando la mayoría necesaria para ejecutar las subastas. Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia parcial, argumentando que se debería realizar un análisis más exhaustivo sobre la vinculación directa de cada bien con el delito y propuso excluir los activos heredados por los hijos de la expresidenta.

Los bienes en disputa

La medida alcanza un patrimonio compuesto por 141 inmuebles vinculados a los principales condenados y a empresas como Austral Construcciones. Entre los activos bajo la lupa se encuentran:

Inmuebles: 19 propiedades que Máximo y Florencia Kirchner pretendían conservar (departamentos, casas y terrenos en Santa Cruz).

Activos financieros: Más de 5,6 millones de dólares detectados en cajas de seguridad y cuentas bancarias a nombre de Florencia Kirchner.

Vehículos: Una flota de 46 unidades identificadas en la investigación.

La defensa de la familia Kirchner y de Lázaro Báez había interpuesto recursos para frenar los remates, alegando que los bienes no guardaban relación temporal con los hechos juzgados o que sus titulares actuales eran ajenos a la condena. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, insistió en la ejecución inmediata ante la falta de pago de los montos fijados en la sentencia.

Cabe recordar que Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta. El fallo de Casación ratifica ahora que la sanción penal debe ir acompañada de la pérdida definitiva de los beneficios económicos obtenidos mediante la maniobra ilícita.

Datos clave del fallo