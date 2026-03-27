Cristina Kirchner celebró el falló a favor de Argentina por el Caso YPF: “Mis felicitaciones por haber sostenido los argumentos jurídicos”
La expresidenta utilizó sus redes sociales para hablar del fallo del tribunal de Estados Unidos a favor del país por el caso YPF y sostuvo que “las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país”.
Cristina Fernández de Kirchner se expresó a través de su cuenta oficial de Twitter sobre el fallo a favor de Argentina por el Caso YPF. La expresidenta le agradeció al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020 y realizó un análisis sobre el dictamen del Tribunal de Estados Unidos.
Noticia en desarrollo.
Más leídas