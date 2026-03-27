Canal 26
Por Canal 26
viernes, 27 de marzo de 2026, 17:20
Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Foto: Archivo.
Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Foto: Archivo.

Cristina Fernández de Kirchner se expresó a través de su cuenta oficial de Twitter sobre el fallo a favor de Argentina por el Caso YPF. La expresidenta le agradeció al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020 y realizó un análisis sobre el dictamen del Tribunal de Estados Unidos.

Noticia en desarrollo.