Gobernadores del PJ denunciaron el desfinanciamiento de las provincias y llamaron a recuperar el “federalismo inclusivo”

El mensaje lleva la firma de los mandatarios provinciales Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Gobernadores del PJ se reunieron en la Casa de La Pampa. Foto: Prensa

Gobernadores del Partido Justicialista reclamaron este martes la recuperación de un “federalismo inclusivo” y advirtieron sobre el creciente desfinanciamiento de las provincias, en un documento conjunto en el que cuestionaron las políticas del Gobierno nacional y anticiparon una agenda parlamentaria común.

En el texto, los mandatarios sostuvieron que “el federalismo constituye uno de los pilares del sistema de gobierno argentino, y remarcaron que resulta una herramienta clave para alcanzar un desarrollo equilibrado desde lo territorial y justo desde lo social”.

Caída de recursos y paralización de la obra pública

Los gobernadores señalaron que, ante el retiro progresivo del Estado nacional, las provincias “asumieron casi en soledad la prestación de los servicios públicos indelegables, cuya transferencia no fue acompañada de las partidas correspondientes. Con el gobierno nacional actual se agrega un cúmulo de incumplimientos y de deudas, más la interrupción de la obra pública en todo el territorio nacional”.

Advirtieron además que, con la actual administración nacional, se sumaron incumplimientos financieros, deudas acumuladas y la interrupción de la obra pública en todo el país, lo que profundizó las desigualdades territoriales.

En ese marco, remarcaron que desde la sanción de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos en 1988, “la parte que corresponde a las provincias cayó del 58% al 42 %. Y cada decisión del actual gobierno nacional agrava la situación; hasta la reforma laboral que hoy plantea se convirtió en un instrumento impensado para generar más desfinanciamiento federal”.

Agenda común en el Congreso

Frente a este escenario, los firmantes consideraron imprescindible rediscutir el federalismo como una estrategia de desarrollo e inclusión, y anunciaron que impulsarán una agenda política e institucional conjunta en el Congreso Nacional.

En ese sentido, afirmaron que buscarán acuerdos transversales, más allá de pertenencias partidarias o sectoriales, para conformar mayorías legislativas que promuevan el bienestar general.

Asimismo, anticiparon que respaldarán toda iniciativa que fortalezca la producción, el trabajo y la educación, y que rechazarán aquellas que impliquen la quita de recursos o derechos a las provincias, en especial a productores y trabajadores.

“Estamos convencidos de que otra Argentina es posible”, señalaron, y destacaron la necesidad de consolidar una democracia basada en la división de poderes, la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos fundamentales.