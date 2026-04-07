Diego Santilli retomó su agenda con gobernadores. Foto: NA

Los gobernadores de las provincias de San Luis y Corrientes asistieron a la Casa Rosada para mantener un encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli, y así ratificar sus apoyos parlamentarios de cara al ejercicio que tiene por delante el Ejecutivo.

Sin ir más lejos, este miércoles se llevará a cabo la sesión en Diputados por la Ley de Glaciares, por lo que el oficialismo busca a toda costa tejer su red de aliados.

Reuniones de Santilli en busca de respaldos

Esta semana, Santilli reactivó la agenda para reuniones con gobernadores, con la mira puesta en conseguir respaldos suficientes que protejan el paquete de reformas que el oficialismo quiere impulsar en el Congreso.

Ya desde el primer día hábil de la semana, se reunió con Claudio Poggi y Juan Pablo Valdés, gobernadores de San Luis y Corrientes, respectivamente.

Diego Santilli junto a Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes. Foto: Cuenta de Twitter de Juan Pablo Valdés

Este encuentro se produjo pocas horas después de que el presidente Javier Milei encabezara una reunión de Gabinete -la primera desde el 24 de febrero- en un intento por retomar la iniciativa.

Por supuesto, el fin de la Casa Rosada es avanzar con su agenda parlamentaria. Este próximo miércoles a las 15 está convocada la sesión para tratar la reforma de la Ley de Glaciares, uno de los proyectos centrales del oficialismo. El objetivo es consolidar mayorías en un escenario donde los gobernadores vuelven a ser actores determinantes, y que permitiría al Gobierno mostrar una victoria política tras semanas complejas.

Durante el encuentro con Poggi, Santilli abordó el paquete de leyes impulsado por el Ejecutivo y temas específicos de la relación entre Nación y San Luis. El gobernador planteó la posibilidad de prorrogar la concesión de la Ruta Nacional 7 para obtener recursos destinados a su mejora. Más tarde, con Valdés, el ministro repasó la agenda legislativa, que incluye además iniciativas sobre propiedad privada, desalojos y tierras rurales.

Diego Santilli y Claudio Poggi, gobernador de San Luis. Foto: X.

Estas reuniones responden a una estrategia para buscar y ordenar los apoyos provinciales. En paralelo, el Gobierno oficializó un esquema de adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones para 12 provincias, en un contexto de caída de recursos.

Así, la sesión por la Ley de Glaciares aparece como el primer test de una estrategia que combina negociación política y asistencia financiera para sostener la gobernabilidad.