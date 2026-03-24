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Por Canal 26
martes, 24 de marzo de 2026, 19:15
Javier Milei con gobernadores en la Casa Rosada.
Javier Milei con gobernadores en la Casa Rosada. Foto: Presidencia

El Gobierno de Javier Milei transfirió, a través de los ATN, una cifra récord a 11 provincias de nuestro país, con principal diferencia entre el jueves 19 y el viernes 20.

Según reveló un informe de la consultora Politikón Chaco, las transferencias representan más de 130% de lo girado en febrero y casi 160% de lo enviado en marzo de 2024.

Los gobernadores dialoguistas viajan a Nueva York: búsqueda de inversiones y el vínculo con Milei Foto: Foto generada con IA

Los Aportes del Tesoro Nacional son transferencias que el Poder Ejecutivo puede asignar a las provincias ante situaciones específicas y representan el 1% de la masa coparticipable que se recauda por tributos federales.

Detalle, provincia por provincia

En lo que va del 2026, Corrientes fue la provincia más beneficiada con un total de $14.000 millones de ATN.

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Misiones se ubicó en segundo lugar con $9500 millones y Salta completó el podio con $7500 millones.

Diego Santilli y el gobernador salteño Gustavo Sáenz Foto: NA

Más atrás quedaron Mendoza, con $7000 millones totales; Chubut con $6500 millones; Entre Ríos con $6000 millones; Jujuy con $5000 millones; San Juan, Santa Cruz, Chaco y Neuquén con $4000 millones en cada una y cierra Catamarca con $2500 millones.