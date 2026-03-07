Los gobernadores dialoguistas viajan a Nueva York: búsqueda de inversiones y el vínculo con Milei Foto: Foto generada con IA

Un grupo de gobernadores provinciales participará en los próximos días de un viaje a Estados Unidos para acompañar al presidente Javier Milei en una agenda centrada en la búsqueda de inversiones y la consolidación de vínculos políticos y económicos. La misión forma parte del evento Argentina Week, que se desarrollará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo, con el objetivo de presentar ante empresarios y fondos internacionales las oportunidades estratégicas del país.

La convocatoria fue cursada a través de la Cancillería y la Embajada argentina en Washington, y varios mandatarios provinciales ya confirmaron su participación. Entre los gobernadores invitados figuran Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), quienes fueron mencionados como parte de la delegación que tendrá reuniones con inversores y participará de paneles sectoriales.

Otros mandatarios también recibieron la invitación, entre ellos Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Algunos, sin embargo, declinaron por cuestiones de agenda o tras haber realizado viajes recientes al país norteamericano en busca de financiamiento.

El viaje coincide con una etapa de diálogo político donde la Casa Rosada busca consolidar alianzas con mandatarios provinciales clave. Según fuentes consultadas, semanas atrás varios de ellos mantuvieron una reunión virtual para discutir estrategias comunes y articular posiciones sobre el rol que las provincias deben desempeñar en la agenda económica nacional, así como su participación en el Congreso. El objetivo, señalaron, es “alinear una mirada federal” que acompañe la gobernabilidad y potencie las oportunidades de desarrollo.

Mesa política del Gobierno de Javier Milei. Foto: NA

Un evento para mostrar el potencial argentino

La Argentina Week estará enfocada en atraer inversiones en sectores como energía, minería, agroindustria y tecnología. El evento reunirá a gobernadores, funcionarios del Gobierno nacional, empresarios y directivos de compañías globales en una serie de conferencias, paneles temáticos y reuniones privadas. Según lo previsto, varios integrantes del Gabinete también viajarán para exponer frente a ejecutivos financieros y presentar los lineamientos del plan económico.

El encuentro contará con la participación de más de 30 CEOs de firmas internacionales, con actividades que se desarrollarán en sedes de gigantes financieros como JPMorgan, Citibank y Bank of America. El día central será el 10 de marzo, cuando Milei exponga ante inversores internacionales en la torre de JPMorgan, con una presentación previa a cargo del CEO Jamie Dimon.

Mientras tanto, gobernadores como los de San Juan y Santa Cruz realizarán una escala previa en Toronto para asistir a la cumbre minera PDAC, desde donde volarán a Nueva York. Su presencia busca reforzar el mensaje de que las provincias productivas están alineadas con el objetivo de atraer capitales a sectores estratégicos como minería y energía.

Javier Milei en el Congreso. Foto: REUTERS

Un viaje que también muestra alineamiento político

El viaje no solo tiene un componente económico, sino también político. La participación de gobernadores “dialoguistas” representa una señal de apoyo al Gobierno nacional, que busca mostrar cohesión y estabilidad frente a inversores globales. Desde las provincias aseguran que esta instancia es clave para exhibir una imagen conjunta de país y acelerar proyectos productivos que requieren financiamiento internacional.

En un contexto donde la inversión extranjera se vuelve determinante para la recuperación económica, la gira promete convertirse en una plataforma estratégica para reforzar la cooperación entre Nación y provincias, y para posicionar a la Argentina ante el mundo como un destino con potencial y rumbo definido.