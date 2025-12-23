Presupuesto 2026: el Gobierno acomoda las fichas de cara a la sesión y suma un apoyo inesperado

El oficialismo buscará aprobar el Presupuesto 2026 en la Cámara de Senadores. Todos los detalles sobre las negociaciones que se llevan a cabo y qué traba la sesión.

Toma de juramento de los senadores electos. Foto: NA

El Gobierno atraviesa una difícil negociación para conseguir aprobar el Presupuesto 2026. La Libertad Avanza continúa ultimando detalles de cara lo que será la sesión en el Senado, donde espera recuperar el Capítulo 11, rechazado por la Cámara de Diputados. Recientemente, sumó un aliado inesperado al tablero de juego.

El oficialismo busca aprobar la ley de Presupuesto 2026. Tras el resultado ambivalente en la Cámara de Diputados, donde aprobó el proyecto en general, pero algunas partes fueron rechazadas, busca no repetir errores y asegurar el acompañamiento de los legisladores cercanos en cada uno de los artículos.

Cuatro senadores del peronismo, del bloque Convicción Federal, acompañarán la votación en general y la mayoría de los artículos. El punto más polémico refiere al artículo 30, que busca derogar el financiamiento de la ley de Educación Docente, de la ley de Ciencia y de porcentaje que se destina a escuelas técnicas.

Patricia Bullrich. Foto: X @SenadoArgentina

En este caso en particular, el acompañamiento de los sectores peronistas no estaría garantizado. Sin embargo, el Gobierno sí podría contar con el apoyo del PRO, la mayoría del radicalismo y algunos bloques provinciales.

Los números que analiza La Libertad Avanza

El partido violeta cuenta con 21 bancas a su favor entre propios y aliados. Además, cuenta con el respaldo de una decena de radicales, tres del PRO, dos del frente de la Concordia de Misiones, uno de Independencia (Tucumán), uno por los salteños, uno de La Neuquinidad, otro de Chubut y cinco de Provincias Unidas.

A este esquema, se le sumó el sorpresivo apoyo de Convicción Federal, que acompañaría el proyecto de ley en general, aunque no lo haría respecto del artículo 30 que propone la derogación en materia de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa.

La decisión podría revestir un momento clave en la composición del Senado: sería el primer quiebre relevante entre los gobernadores del Partido Justicialista y el ala que responde a la líder de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner.

Senadores Foto: NA

Los senadores que votarían en general a favor son Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

El apoyo de Andrada y Mendoza se explica a partir de la presión que ejercieron sus respectivos gobernadores, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo.

Aun así, restan todavía algunas fichas sueltas que deberán acomodarse de acá al viernes. No se sabe cómo votará el Frente Cívico Santiago del Estero, conformado por Gerardo Zamora y Elia del Carmen Moreno. Si nos guiamos por su accionar en la cámara de diputados, se puede vaticinar un rechazo al proyecto, ya que 5 votos del bloque fueron en ese sentido, mientras que otros dos se ausentaron.