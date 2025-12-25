Directo a Tribunales: Chubut irá a la Corte Suprema para reclamar una deuda de $51.000 millones del Gobierno

Torres explicó que la provincia viene reclamando por este pasivo desde que asumió su gestión. Los detalles.

Ignacio Torres Foto: NA

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que su provincia presentará una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el pago de una deuda de 51.000 millones de pesos que, según sostuvo, el Estado nacional mantiene con la caja previsional provincial. La presentación formal se realizará este lunes 29 de diciembre a través de la Fiscalía de Estado de Chubut, en un paso que busca resolver una controversia que el mandatario ubica como acumulada desde hace años.

Torres explicó que la Provincia viene reclamando por este pasivo desde que asumió su gestión y aseguró que “estamos reclamando la deuda que la Nación tiene con nuestros jubilados y que debería haber subsanado desde el año 2017”. Enfatizó que este reclamo no es reciente para Chubut, donde la caja jubilatoria está financiada con aportes locales y, según las autoridades provinciales, Nación incumplió con envíos comprometidos que afectan a los haberes previsionales.

Manuel Adorni, Luis Caputo y Diego Santilli se reunieron con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Foto: Presidencia

Según detalló el gobernador, la falta de esos fondos llevó al Ejecutivo provincial a recurrir a la emisión de letras por cerca de 60.000 millones de pesos para pagar el medio aguinaldo de los trabajadores estatales, un atraso que generó protestas en organismos públicos en días previos. Torres sostuvo que estas tensiones financieras forman parte de la urgencia de llevar el caso ante el máximo tribunal para buscar una solución definitiva.

La Ciudad de Buenos Aires se alinea con Chubut para reclamarle fondos al Gobierno

El reclamo de Chubut se suma a otros planteos similares en diversos distritos del país, donde existieron tensiones por fondos adeudados por el Estado nacional. Por ejemplo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, también advirtió sobre la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema para resolver el pago de la deuda que el Poder Ejecutivo mantiene con la Ciudad por fondos de coparticipación federal. Si bien Macri dijo que su prioridad es alcanzar un acuerdo negociado con el Ejecutivo, no descartó que el máximo tribunal sea “una alternativa” si no se logra avance en la negociación.

En el caso de CABA, el conflicto por la coparticipación surgió tras el rechazo en la Cámara de Diputados de un capítulo del Presupuesto 2026 que incluía los recursos para saldar ese pasivo, lo que dejó fuera del proyecto los fondos que permitirían cumplir un fallo judicial anterior que ordena el pago diario y automático de una porción de recursos a la Ciudad. Esa situación alimentó la posibilidad de volver a recurrir a la Corte Suprema si no se llega a un entendimiento con Nación.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. Foto: NA.

La decisión de Chubut de judicializar el reclamo de los 51.000 millones podría abrir nuevos frentes de disputa entre provincias y el Gobierno nacional, en un escenario en el que los compromisos fiscales y la gestión de recursos siguen siendo temas centrales en las relaciones intergubernamentales a medida que se acerca 2026.