El presidente convocó a diez mandatarios provinciales aliados al Gobierno para la inauguración de la Argentina Week. Foto: Prensa Gobierno

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, señaló que la convocatoria de Javier Milei a Estados Unidos mostró una “madurez dirigencial” que hoy como país está ganando “centralidad” en el contexto internacional. Un grupo de diez mandatarios provinciales estuvo en la apertura de la “Argentina Week” y tienen previsto disertar durante la jornada de este martes 10 de marzo.

“Hay un gesto de madurez dirigencial, donde las provincias junto con la Nación nos ponemos de acuerdo para hacer vidriera de todo el potencial que tiene la Argentina en materia de hidrocarburos, gas, energías renovables, pesca, seguridad alimenticia, logística, minería y vitivinicultura”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia. Torres sostuvo que el país precisa “más calidad institucional y más previsibilidad”, para lograr inversiones que hoy ven a la Argentina como “una oportunidad”.

“Tenemos que mostrar que somos un país serio y que cuando hay que trabajar juntos estamos juntos la Nación y las provincias”, añadió el gobernador de Chubut. Además, destacó que hoy Argentina “dejó de ser un país con petróleo para ser un país petrolero” y recalcó que “hay una coyuntura, por el conflicto de medio oriente, en la que los valores de algunos ‘commodities’ están subiendo y ponen a la Argentina en un lugar protagónico”.

Al ser consultado por las iniciativas que el Gobierno anunció para este año, Torres opinó que la reforma electoral “no es prioritaria” y dijo que en cambio debe avanzarse en otras cuestiones, como “una reforma fiscal y el tema previsional”. “No está mal dar estas discusiones, pero hay temas que tienen que ver con algunas reformas fiscales que urgen, desde eliminación de asignaciones específicas hasta incluso un tema previsional, que es una bola de nieve que nos va a terminar aplastando a todos”, añadió.

En última instancia, consideró que “hay que hablar de federalismo fiscal”. Y concluyó: “Es necesario que se le quite el pie de encima al trabajo y se reconozca el esfuerzo de las provincias que son castigadas históricamente por una matriz fiscal injusta que genera asimetrías entre la capital federal y el interior”.

Quiénes son los gobernadores que viajaron a Estados Unidos con Milei

Marcelo Orrego (San Juan)

Raúl Jalil (Catamarca)

Carlos Sadir (Jujuy)

Gustavo Sáenz (Salta)

Claudio Vidal (Santa Cruz)

Rolando Figueroa (Neuquén)

Alberto Weretilneck (Río Negro)

Alfredo Cornejo (Mendoza)

Ignacio Torres (Chubut)

Juan Pablo Valdés (Corrientes)

Javier Milei inauguró la “Argentina Week”, el evento cuyo objetivo es atraer inversores al país: “Cuando uno hace lo que es justo, la economía prospera”

Javier Milei brindó un discurso en la apertura de la “Argentina Week”, un evento destinado a atraer inversores al país y que contó con la presencia de empresarios como Jamie Dimon, CEO del JP Morgan. El presidente estuvo acompañado de su comitiva y un grupo de diez gobernadores aliados, con vistas a regresar al país este miércoles 11 de marzo haciendo escala en Chile para presenciar la asunción de José Kast, el nuevo mandatario.

“Tenemos como objetivo hacer de la Argentina el país más libre del mundo, pero la forma de alcanzar los objetivos que les planteo a cada uno de mis ministros es que no todos los instrumentos de política son aceptables. Es decir, hay restricciones morales. Cuando uno hace lo que es justo, la economía prospera. Sin embargo, cuando uno por conseguir algún resultado de corto plazo aplica medidas que son injustas, eso tarde o temprano termina mal”, sostuvo.