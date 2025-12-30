Video: Javier Faroni descartó su celular en Aeroparque al ser interceptado por la Policía

El empresario teatral no pudo viajar a Uruguay por prohibición judicial. Está siendo investigado por presuntas maniobras de lavado de activos y desvío de fondos de AFA al exterior a través de TourProdEnter.

Javier Faroni descarta su celular en Aeroparque. Foto: Captura de video.

El empresario teatral Javier Faroni fue interceptado por la Policía Aeroportuaria en el Aeroparque Jorge Newbery cuando intentaba abordar un vuelo privado hacia Uruguay.

El ex director de Aerolíneas Argentinas, investigado por el presunto desvío millones de dólares de la AFA, descartó un teléfono celular en el momento de ser interceptado, el cual aún no ha podido ser hallado por las autoridades.

Javier Faroni descarta su celular en Aeroparque. Video: NA

El juez federal Luis Armella ya había emitido una prohibición de salida del país. Faroni había ingresado desde Uruguay apenas el día anterior y pretendía regresar al país vecino de forma inminente.

Fuentes de la investigación confirmaron que, aunque el empresario no pudo abordar, el descarte del dispositivo busca eliminar pruebas clave sobre la red de contactos y transferencias. Se desconoce si el chip del teléfono descartado coincide con su línea oficial.

Javier Faroni

Mientras Faroni era retenido en Aeroparque, en simultáneo se realizaba un operativo en su casa de Nordelta para buscar documentación vinculada a la empresa TourProdEnter LLC.