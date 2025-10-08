El nuevo libro de Darío Giustozzi: “Agorax 2045, Rediseño global de la gobernanza en la era hipertecnológica”

El actual Director Académico en la UCES (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales) presentó su nuevo ensayo.

Darío Giustozzi Foto: NA

El nuevo ensayo de Darío Giustozzi, llamado “Agorax 2045 Rediseño global de la gobernanza en la era hipertecnológica”, plantea los nuevos desafíos y formas a la hora de gobernar a escala mundial “frente al inexorable colapso de modelos nacidos en la era industrial”.

El autor “diagnostica un mundo atrapado en estructuras obsoletas, incapaces de responder a las demandas de sociedades hiperconectadas e hiperestimuladas”.

AGORAX 2045, el nuevo libro de Darío Giustozzi. Foto: Instagram

“Ante esta crisis de legitimidad y eficiencia, plantea la necesidad urgente de rediseñar la gobernanza global y nacional incorporando el ciberespacio como nueva dimensión de lo humano. La revolución digital -con la inteligencia artificial, la biogenética y la nanorobótica- impone una agenda inédita para la política, la ética y la seguridad”, detallaron.

Y advierten sobre la publicación de Giustozzi: “Este ensayo-manual combina visión práctica, mirada filosófica y propuesta institucional. Introduce conceptos como el Ciberestado-nación, la Regencia Global y la gestión del Ciberespacio. Con creatividad y claridad, invita a imaginar a lideres políticos, tecnológicos y religiosos compartiendo una nueva arquitectura de poder capaz de articular cooperación internacional, derechos digitales y desarrollo sostenible”.

“AGORAX 2045 es un llamado a actuar con urgencia y determinación ante la mayor transformación civilizatoria de la historia de la humanidad”, completa el texto que adelanta la búsqueda, análisis y propuesta de Darío Giustozzi.

Darío Giustozzi es un político que fue intendente de Almirante Brown, en Buenos Aires. Además, fue diputado nacional y embajador de Argentina en Ecuador, entre 2018 y 2019.

Actualmente, se desempeña como presidente de AGORAX, un consorcio de investigación para el rediseño global. Además, es el Director Académico en la UCES (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales).