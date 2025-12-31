Tras una serie de allanamientos, la Justicia encontró un contrato entre la AFA y una empresa vinculada a Javier Faroni

Se trata de un documento fechado en mayo de 2021, el cual fue encontrado en la sede de Viamonte. También fueron allanadas la casa del empresario y el predio de Ezeiza. Cómo sigue la investigación.

Allanamientos en la AFA por la causa Sur Finanzas. Foto: NA

La Justicia allanó este martes la casa del empresario teatral Javier Faroni, tras una medida ordenada en el marco de la investigación por presunto desvío de fondos vinculados a contratos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El procedimiento fue ordenado por el juez Luis Armella y se realizaba en una vivienda del barrio privado El Yacht, en Nordelta, mientras que también había operativos simultáneos en la sede de la AFA, situada sobre la calle Viamonte, y en el predio de Ezeiza.

Tras los allanamientos, se supo que la Justicia encontró un contrato entre la AFA y TourProdEnter LLC, la empresa vinculada a Faroni. Se trata de un documento de mayo de 2021 encontrado en Viamonte 1366.

Allanamiento en la casa de Javier Faroni. Foto: NA

Para continuar con la investigación, el juzgado pidió información a cuatro bancos estadounidenses sobre todas las transacciones entre esta empresa y cuatro offshores involucradas. Según la resolución de Armella, el objetivo es “reconstruir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba”.

El empresario, de estrecha vinculación con Claudio “Chiqui” Tapia, es uno de los involucrados en la investigación por presunto lavado de activos en la AFA y tiene en su contra una orden de restricción que le prohíbe salir del país.

Armella emitió la orden del procedimiento en función de una solicitud realizada por la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por el fiscal general Diego Velasco.

Faroni descartó su celular en Aeroparque al ser interceptado por la Policía

Faroni fue interceptado por la Policía Aeroportuaria en el Aeroparque Jorge Newbery cuando intentaba abordar un vuelo privado hacia Uruguay.

El ex director de Aerolíneas Argentinas, investigado por el presunto desvío millones de dólares de la AFA, descartó un teléfono celular en el momento de ser interceptado, el cual aún no ha podido ser hallado por las autoridades.

Javier Faroni descarta su celular en Aeroparque. Video: NA

Armella ya había emitido una prohibición de salida del país. Faroni había ingresado desde Uruguay apenas el día anterior y pretendía regresar al país vecino de forma inminente.

Fuentes de la investigación confirmaron que, aunque el empresario no pudo abordar, el descarte del dispositivo busca eliminar pruebas clave sobre la red de contactos y transferencias. Se desconoce si el chip del teléfono descartado coincide con su línea oficial.

El titular de la UIF viajará a EEUU para intercambiar información sobre las causas vinculadas a la AFA

Paul Starc, titular de la UIF, viajará a Estados Unidos durante la primera semana de 2026 para reunirse con el FinCEN, organismo de inteligencia financiera del Tesoro norteamericano, con el objetivo es cruzar datos en el marco de la investigación sobre los movimientos financieros de la AFA.

El jefe de la Unidad de Información Financiera espera acceder a los nombres de los beneficiarios finales detrás de un entramado de sociedades en Florida, Georgia y Delaware, a través de las cuales se habrían desviado millones de dólares provenientes de partidos amistosos de la Selección y contratos de sponsoreo.

Bajo el convenio de colaboración UIF-FinCEN, Argentina busca desarmar la “ingeniería societaria” diseñada para ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero desviado.