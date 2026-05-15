Entrenamiento de pilotos argentinos para los caza F-16. Foto: Instagram @fuerzaaerea_arg

En el marco del Programa “Peace Cóndor” un grupo de oficiales argentinos se encuentra actualmente realizando cursos de formación técnica y táctica bajo estándares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con el objetivo de adquirir las capacidades necesarias para operar los aviones caza F-16 de manera integral.

Según informó el Ministerio de Defensa argentino, los aviadores completaron el denominado “vuelo solo”, instancia en la cual los pilotos operan la aeronave sin la supervisión directa de un instructor, certificando así un nivel avanzado de adaptación y dominio sobre la plataforma.

El entrenamiento tiene lugar en Tucson, Arizona, donde se encuentra el principal Centro de Formación para pilotos de F-16. Allí, el personal de la Fuerza Aérea Argentina recibe instrucción bajo la misma doctrina y exigencias aplicadas a los pilotos de combate estadounidenses, incluyendo -entre otros- procedimientos tácticos, empleo de sensores, navegación y operación de sistemas avanzados de combate.

Entrenamiento de pilotos argentinos para los caza F-16. Foto: Instagram @fuerzaaerea_arg

El plan de la Fuerza Aérea para formar pilotos de F-16 en el país

Según se informó, la proyección institucional de la FAA apunta a alcanzar, en el corto plazo, una capacidad autónoma de formación y doctrina para el sistema F-16.

En parte, eso se logrará gracias al apoyo y asesoramiento de la empresa Top Aces. De esta manera, las autoridades trabajan en la implementación en Argentina de un esquema de entrenamiento similar al utilizado en Estados Unidos, buscando consolidar tanto la capacitación de pilotos como la preparación del personal técnico y de mantenimiento.

El primer paso de este proceso tuvo lugar en febrero de este año, cuando el gobierno estadounidense adjudicó un contrato por más de 33 millones de dólares a Top Aces para el entrenamiento de instructores de F-16 de la Fuerza Aérea Argentina, en el marco del programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés).

Esta decisión se suma a los cursos de mantenimiento iniciados en Arizona durante 2025 y los recientes avances en el Área Material Río Cuarto, donde ya se realizan vuelos de prueba y adiestramiento con los primeros F-16AM/BM que la Argentina le compró a Dinamarca.

Aviones caza F-16. Video: Ministerio de Defensa

Plazos claros: pilotos plenamente formados en 2027

Durante el acto por el 44° aniversario del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina, el jefe de la institución, Brigadier General Gustavo Valverde, brindó precisiones clave sobre el estado del programa F-16. Entre los anuncios más destacados, confirmó que para mediados de 2027 la FAA contará con su primera camada de pilotos completamente calificados para operar el Fighting Falcon.

Este plazo es considerado estratégico por el alto mando, ya que permitirá consolidar una capacidad aérea moderna y sostenible en el tiempo. “El gran desafío es operar estos sistemas”, explicó Valverde, al remarcar que la complejidad tecnológica del F-16 exige una preparación específica y altamente especializada.

Con los vuelos de prueba en curso, el entrenamiento en plena expansión y un horizonte temporal definido, la FAA avanza con paso firme hacia una nueva etapa. El programa F-16 no solo fortalece la defensa aérea, sino que también envía una señal clara de modernización, profesionalización y planificación estratégica.