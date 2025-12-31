El Gobierno lanzó la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor: qué cambia con VUPRA y cómo es la nueva plataforma digital

Con la incorporación de un nuevo sistema, todos los trámites automotores se unificarán en un único punto de pago, lo que permitirá evitar que ciudadanos y empresas tengan que gestionar distintos conceptos en múltiples plataformas o dependencias.

Registro de la Propiedad Automotor. Foto: argentina.gob.ar

Mediante la disposición 832/2025, el Gobierno finalmente oficializó el lanzamiento de la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA). De esta manera, se centralizarán los pagos y trámites vinculados a la radicación, transferencia y registro de automotores en todo el país.

La iniciativa se enmarcó en el proceso de modernización que promueve servicios más ágiles y simplificados para los usuarios, a partir de una plataforma digital única capaz de concentrar trámites como el pago de aranceles registrales, impuestos de radicación o transferencia de dominio, impuestos de sellos y multas por infracciones de tránsito.

Registro del Automotor. Foto: Argentina.gob.ar

Con el objetivo de evitar que ciudadanos y empresas deban realizar pagos de varios conceptos en lugares y plataformas diferentes, se creó la “ventanilla única” como solución integral.

La norma establece “la utilización obligatoria del sistema” para los conceptos mencionados. Así, con VUPRA en funcionamiento, cualquier persona que deba radicar, transferir o registrar un vehículo -nuevo o usado- deberá completar el pago mediante esta plataforma.

La idea es que no haya más desplazamientos entre distintas oficinas ni confusiones entre tasas, impuestos y aranceles. En definitiva, es un intento de modernización del sistema registral automotor que busca eficiencia y menos cargas administrativas para los ciudadanos.

Un guiño a quienes compren autos 0 kilómetros

La medida se suma a otros avances recientes en la digitalización registral. En particular, se actualizó la operatoria de la Registro Único Virtual (RUV), habilitando la inscripción virtual de vehículos 0 km cuando el modelo-año corresponde al año de inscripción o al siguiente. A su vez, el Registro Único Nacional del Automotor (RUNA) facilita la gestión online del registro automotor, favoreciendo la validación automática de datos e identidad mediante bases oficiales.

Estas reformas apuntan a agilizar los trámites, reducir la burocracia y adaptarse a las necesidades del mercado automotor y de los usuarios en plena era digital.

Para quienes compran autos 0 km, la combinación con RUV y RUNA reduce trámites presenciales: inscripción, emisión de cédula y título, y otros pasos podrán realizarse de forma totalmente online.