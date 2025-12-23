Chau al mate de calidad: la producción de la yerba tendrá menos regulaciones oficiales

El Gobierno derogó las sanciones por incumplimientos formales que se consideraban gravosas y se estableció un sistema de intimación fehaciente.

Consejos para el mate. Foto: Freepik.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) redefinió sus funciones: a partir de ahora se enfocará en los controles de calidad y dejará de intervenir en la producción y la comercialización de la yerba mate. Lo hizo a través a través de la Resolución 146/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial. Esta reforma implica la anulación de las resoluciones 15/2003, 37/2007 y 103/2017.

Con estos cambios, queda sin efecto la prohibición de cosecha y secanza durante los meses de octubre y noviembre, con lo cual se traslada la responsabilidad de respetar los ciclos biológicos y la calidad del producto a cada operador individual.

Se derogaron las sanciones por incumplimientos formales que se consideraban gravosas y se estableció un sistema de intimación fehaciente. Foto: Unsplash.

También se eliminó el régimen de inhabilitación inmediata para aquellos sujetos que no presentaran documentación de ingresos y egresos de materia prima al momento de una inspección. El nuevo marco normativo dispone que el INYM no podrá dictar normas que provoquen distorsiones en los precios de mercado o generen barreras de entrada a la actividad.

El proceso de depuración busca la simplificación administrativa y la facilitación de trámites, sin renunciar al control de las declaraciones juradas y la trazabilidad de la yerba mate en plantas y depósitos, según se establece en los considerandos.

En cuanto al control del cumplimiento formal, se modificó el procedimiento sumario de las declaraciones juradas mediante la reforma de la Resolución 21/2009. De esta forma se derogaron las sanciones por incumplimientos formales que se consideraban gravosas y se estableció un sistema de intimación fehaciente.

Bajo el nuevo esquema, la falta de presentación de tres declaraciones juradas en un mismo año calendario dará lugar a una intimación de cinco días hábiles antes de proceder a la inhabilitación del operador para realizar actividades vinculadas al sector.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) redefinió sus funciones: a partir de ahora se enfocará en los controles de calidad.

Que sanciones establecía la resolución ahora eliminada

Exceso de palo en la yerba elaborada, presencia de elementos extraños o contaminantes, o incumplimiento del Código Alimentario Argentino.

Prácticas no permitidas durante la cosecha , como el uso de machete, el pisoteo del material, la inclusión de flores, frutos u hojas quemadas, y el traslado de personal sobre la yerba.

Exceso de semillas, bayas u otros materiales ajenos en la yerba canchada.

Falencias en las condiciones de higiene y seguridad , así como en los procesos de secanza, estacionamiento, identificación de bolsas y control de humedad.

Tenencia, molienda o reprocesamiento del palo, considerado un subproducto no apto para consumo alimentario.

Presencia de animales, residuos o plagas en la playa de recepción.

Falta de higiene y seguridad durante las etapas de cosecha, quebrado, acondicionado y transporte del producto.

De esta forma, se derogaron las sanciones por incumplimientos formales que se consideraban gravosas y se estableció un sistema de intimación fehaciente.