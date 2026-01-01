Cambios en el programa económico de Argentina en 2026: pago de vencimientos, nuevo esquema de flotación y cambio en los subsidios

Los tres principales cambios que llevará adelante el gobierno de Javier Milei en los primeros días del nuevo año. Los detalles más importantes.

Javier Milei, presidente de la República Argentina. Foto: Presidencia

El 2026 inicia con varios cambios en materia del programa económico que repercutirán directamente en la vida cotidiana de todos los argentinos. Tanto que “abróchense los cinturones”, fue la recomendación de Javier Milei de cara al año entrante.

En lo que será el anteúltimo año del gobierno, destacan el nuevo esquema cambiario de las bandas de flotación, el pago de vencimientos por más de US$4.000 millones y el cambio en el sistema de subsidios energéticos.

El presidente Javier Milei junto a sus ministros en Casa Rosada. Foto: NA

Otro aspecto clave en el inicio del 2026 será la aplicación del Presupuesto Nacional. En el período que va de la gestión de Milei, será la primera vez que contará con la denominada “ley de leyes”. Luego de varias encrucijadas por distintos artículos que contenía el proyecto diseñado por La Libertad Avanza, la Cámara de Senadores lo convirtió en ley el pasado viernes.

Cambios en el esquema de flotación

Semanas atrás, el Banco Central confirmó el nuevo sistema de flotación que regirá a partir del 2026. Se trata de una actualización en las bandas cambiarias donde “flota” el dólar. En enero próximo, ese sistema se irá renovando en base al último dato disponible de inflación que difunda el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En la práctica, ese valor se posicionará en 2,5% de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre. Esto significa que no se actualizará más en base al 1% mensual, tal como se había diseñado luego de que se anunciara a salida del cepo cambiario. Hoy, el piso se ubica en $916,58 y el techo en $1.526,09.

Nuevo sistema de flotación. Foto: REUTERS

En la misma línea, el organismo financiero se comprometió a llevar a cabo un “programa de acumulación consistente” para incrementar el caudal de las reservas. Es un pedido que viene siendo reiterado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que insiste en la compra de divisas previstas en el programa.

Pagos de deuda: restan conseguir US$2.400 millones

El próximo 9 de enero, el ministro de Economía, Luis Caputo, deberá hacerse eco del pago de vencimientos por un total de US$4.225 millones. El Tesoro cuenta con un caudal de US$1.800 millones destinados a ese pago, aunque surge cierta duda sobre cómo se financiará el monto restante.

Entre las posibles vías de financiamiento se indicó la negociación de un nuevo préstamo con bancos internacionales (REPO), el cual asegura que se pueda cumplir con el pago previsto en dos semanas.

Igualmente, fue el propio Milei quien despejó las dudas sobre si podrán afrontar el primer pago de vencimientos. A mediados del 2026 vence otro por, aproximadamente, el mismo monto: “Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas. Eso lo va a resolver el ministro Caputo, quien entiende como nadie el valor de pagar”.

Nuevo sistema de subsidios

Con la mira puesta en la transición hacia un esquema de subsidios focalizados, la Secretaría de Energía dispuso el nuevo diseño que implementará a partir del próximo jueves. Hasta hoy, el actual sistema se basaba en segmentaciones por niveles y se tenía en cuenta la capacidad económica de los hogares.

Con el nuevo esquema, pasarán a haber solamente dos categorías (hogares con subsidio y hogares sin subsidio), de acuerdo a los ingresos, patrimonio y condición socioeconómica. La ayuda estará focalizada en hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales, equivalente a más de $3,6 millones.

A su vez, se oficializaron los aumentos para los servicios públicos a partir de enero, que rondarán entre el 2,5% y 3% en las tarifas de luz y gas. El servicio de agua potable y saneamiento cloacal en el área que sirve la empresa AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) aumentará 4% mensual entre enero y abril de 2026.