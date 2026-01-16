El Gobierno dio de baja más de 20 prepagas por “no brindar servicios”: cuáles son y qué pasará con los afiliados
La gestión de Javier Milei busca reducir las funciones del Estado y por tanto sus gastos, transparentando todos sus organismos. Así, en el ámbito salud elimina prepagas por no cumplir con ciertos requisitos. Son ya 125 las eliminadas desde que asumió y se vienen aún más.
El Gobierno dio de baja 24 prepagas a través de la Superintendencia de Servicio de Salud. La medida fue tomada por el Ejecutivo para depurar el registro de esta entidad y actualizarlo con el objetivo de obtener mayor transparencia.
Durante la gestión Javier Milei, ya fueron rechazadas 125 empresas de esta índole y Silvia Noemí Viazzi, supervisora técnica de la Superintendencia, aseguró que la medida no afectará a los afiliados del sistema de salud privado. “Son entidades que figuraban inscriptas, pero que no brindaban servicio”, aseguran.
“En ningún momento aportaron padrones de afiliados. Se trata de razones sociales sin usuarios, que, en su gran mayoría, se dieron de alta en los años anteriores como supuestos prestadores, con un número provisorio, sin la posterior presentación de documentación que acredite su actividad. Nunca presentaron balanza original ni balances interanuales posteriores”, afirman desde el organismo estatal.
Qué prepagas rechazó el Gobierno
- Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana
- Mutual Persona John Deere Argentina
- Asistencia Mutual Aeronavegante
- Instituto Médico Asistencial IMA
- Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
- Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
- Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
- Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
- Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
- Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
- Asociación Mutual Intercooperativa
- Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
- Instituto Materno Infantil S.A.
- Empy SRL
- Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
- Austral Organización Médica Integral
- Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda
- Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda
- IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
- Cardio S.A.
- Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay
- Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba
- Plan Odontológico Integral S.A.
- Cámara de Tabaco de Misiones
El pasado martes, el Gobierno dio de baja estas otras prepagas:
- Staff Médico S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1079-4).
- Sancor Medicina Privada S.A. (RNEMP 1-1723-8).
- Obra Social del Personal Aeronáutico (R.N.E.M.P. Nº 6-1083-6).