Medicina prepaga

El Gobierno difundió los valores de referencia de planes básicos de medicina prepaga para dos adultos y un menor de edad. El objetivo de esta decisión será facilitar la comparación de precios entre empresas y que los usuarios puedan elegir su cobertura de salud con mayor información.

Los datos corresponden a valores publicados por las propias compañías en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). El ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo que la publicación de estos datos forma parte de una política para transparentar el sistema de salud y permitir que los usuarios puedan comparar precios y elegir con mayor libertad la cobertura que mejor se ajuste a sus necesidades.

Además, el funcionario sumó que actualmente, las empresas de medicina prepaga deben informar el valor de sus planes y mantener esos datos actualizados todos los meses en el sitio web de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Prepagas; medicina; médico. Foto: Unsplash

Precio de las prepagas en marzo 2026

Medifé: $464.466

Accord: $479.328,48

Italiano: $500.295.

Galeno: $511.943,17

Swiss Medical: $523.620

Medicus: $577.599.

Omint:

$635.061

OSDE: $649.266

Avalian: $673.224

Los valores corresponden a una referencia para dos adultos de entre 36 y 40 años con un hijo, en regiones AMBA/País, modalidad directa de afiliación, plan más económico y sin preexistencias. La referencia corresponde a marzo de 2026 excepto en el caso de Galeno, que presenta valores informados a febrero de 2026.

